Россия укрепляет ракетный щит



Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".

Источник: © РИА Новости, Фотохост-агентство. Илья Питалев Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".Источник: © РИА Новости, Фотохост-агентство. Илья Питалев

Доля современных образцов выросла до 66%

В преддверии 60-летия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое будет отмечаться 17 декабря 2019 года, российское военно-политическое руководство продолжает программу их перевооружения на новые ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования, а также оснащения современными инженерными и иными средствами. За счет постоянного наращивания технической оснащенности группировки РВСН в 2017 году доля современных образцов только по ракетному вооружению выросла до 66%. В перспективе, как указывается в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, работа по модернизации вооружения РВСН будет "связана с продолжением создания и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного видов базирования, на базе которых будет формироваться перспективная группировка РВСН".

Главное направление здесь - перевооружение группировок стационарного и подвижного базирования на новые комплексы "Ярс" с унифицированной ракетой в соответствующем исполнении. Причем в период до 2026 года на этот ракетный комплекс планируется перевооружить практически все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы. "В настоящее время уже завершили переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений. Высокими темпами мобильный ракетный комплекс "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки службы ракетные комплексы "Тополь".

В 2017 году в РВСН было поставлено более 50 единиц инженерной техники, что существенно превышает объемы поставок прошлых лет, а в период до 2020 года РВСН должны получить около 20 машин дистанционного разминирования (МДР) "Листва" и около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), а также более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения. Особый интерес представляет МДР "Листва". "На бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии, – указывается на сайте Минобороны России. – Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м в секторе 30 градусов".

В текущем году работа по этим направлениям будет продолжена, секвестра военного бюджета на 2018 год не будет.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"