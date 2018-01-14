Итоги 2017 года для ВМС Франции

Как пишет Vincent Groizeleau в материале "Encore un niveau d’activité record pour la flotte française", опубликованном французским ресурсом Mer et Marine, на протяжении нескольких лет ВМС Франции испытывали большое напряжение, особенно с ростом числа морских театров, где проводятся операции до пяти по сравнению с двумя, предусмотренными в последней Белой книге по обороне. 2017 год продолжил тенденцию последних трех лет, в его ходе был установлен новый рекорд. При этом имело место расширение географического присутствия вместе с вводом в строй арктического патрульного корабля L’Astrolabe, что позволило вернуться в Антарктиду впервые за 50 лет

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Фрегат ВМС Франции D 665 Bretagne типа FREMM © NAVAL GROUP

Подводные лодки и морская авиация присутствовали на всех фронтах. Так, истребители Dassault Rafale M несмотря на постановку в ремонт атомного авианосца Charles de Gaulle, несколько раз применялись с сухопутных аэродромов на Ближнем Востоке для проведения операций против "Исламского государства".

В боевом составе францущского флота насчитывалось 98 надводных кораблей и 10200 моряков, из которых 8874 относятся к членам экипажей. В море одновременно в среднем находилось 33 корабля, то есть, почти треть боевого состава. Силы флота провели в море 104 дня и 131 дня отсутствия в порту для кораблей морской и океанской зоны. В 2016 года цифры были несколько выше (108 и 135 дня соответственно), что объясняется постановкой в ремонт атомного авианосца, который в 2016 году провел в море 117 дней.

Самым ходовым кораблем в 2017 году стал фрегат Forbin, который провел в море 158 дней и 198 дня отсутствовал в порту. За ним следует универсальный десантный корабль Mistral (153 и 197 дня) и фрегат ПВО Jean Bart (142 и 187 дня).

Флот проводил различные операции - от борьбы с терроризмом в Средиземноморье, до перехвата наркотрафика на Антильских островах, Индийском океане и Полинезии. Флот боролся с нелегальной миграцией в Средиземном море, острове Майотт и французской Гвиане, а также боролся с браконьерством в Новой Каледонии и Мозамбиском канале. Флот также должен был считаться с возвращением к активным действиям сильных государств и роста числа подводного флота КНР, России и Индии.

Арктический патрульный корабль Р800 L’Astrolabe (с) ВМС Франции

Стихийные бедствия, прежде всего ураган Ирма, который прошел по островам Сен-Мартин и Сен-Бертелеми показал неадекватные возможности флота в части кораблей для службы в отдаленных регионах, что вынудило заказать дополнительный патрульный корабль типа PLG, который придет на Мартинику в 2019 году.

В части обновления флота в 2017 году флот пополнился фрегатом типа FREMM Languedoc, патрульными кораблями типа PLG La Confiance и La Résolue, а также двумя многоцелевыми кораблями Champlain и Bougainville. В прошлом году прошли испытания фрегат типа FREMM Auvergne, арктический патрульный корабль L’Astrolabe и головное судно снабжения La Loire. Эти корабли будут введены в боевой состав флота уже в этом году. В то же время из боевого состава были выведены фрегат Montcalm, транспортное судно Dumont d’Urville, а также два малых патрульных корабля типа Р400 La Capricieuse и La Gracieuse.

Ввод французского атомного авианосца R 91 Charles de Gaulle в сухой док Vauban № 1 докового комплекса Les Grands Bassins Vauban арсенала французского судостроительного объединения DCNS в Тулоне для прохождения второго среднего ремонта. 06.02.2017 (с) ВМС Франции

В 2018 году в состав флота должен войти пятый фрегат типа FREMM Bretagne и два судна снабжения типа La Loire. Весной 2018 года сухой должен покинуть атомный авианосец Charles de Gaulle, но полностью достигнет боеготовности только к концу года.