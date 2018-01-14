Заложен патрульный корабль "Николай Сипягин"

13 января 2018 года в Зеленодольске на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в группу компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") состоялась торжественная церемония закладки для ВМФ России шестого патрульного корабля проекта 22160, получившего название "Николай Сипягин" (заводской номер 166). Проект 22160 разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Корабль назван в честь советского катерника командира 4-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота капитана 3-го ранга Николая Ивановича Сипягина (1911 -1943), погибшего 1 декабря 1943 года в ходе Керченской десантной операции и посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.

Закладная доска патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин" (заводской номер 166), заложенного для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Зеленодольск, 13.01.2018 (с) www.business-gazeta.ru

В торжественной церемонии закладки приняли участие Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации Иван Харченко.

Патрульный корабль "Николай Сипягин" (заводской номер 166) строится по контракту АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" с Министерством обороны России № 1419187406982020105007328/З/1/1/0556/ГК-14-ДГОЗ от 9 октября 2014 года на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. Ранее по данному контракту в Зеленодольске была начата постройка патрульных кораблей "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162, заложен 25 июля 2014 года), "Павел Державин" (заводской номер 163, заложен 18 февраля 2016 года), "Сергей Котов" (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016 года) и "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года). При этом патрульные корабли "Павел Державин" и "Сергей Котов" фактически строятся в Керчи на ООО "Судостроительный завод "Залив" (находящемся с конца 2014 года под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького). Контрактные сроки сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 - 2018 год, с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год.

Головной корабль проекта 22160 под названием "Василий Быков" (заводской номер 161) строился на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для ВМФ России по отдельному контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года, хотя фактически он был заложен на предприятии еще 26 февраля 2014 года. "Василий Быков" был выведен из эллинга Зеленодольского завода в июне 2017 года и без особой огласки спущен на воду 28 августа 2017 года, а 8 ноября 2017 года был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи для последующего доукомплектования и проведения испытаний. Согласно контракту, корабль планировался к сдаче в 2017 году, но срок выдержан не был.

По имеющейся информации, строительство серии кораблей проекта 22160 затянулось в том числе ввиду необходимости импортозамещения главной энергетической установки кораблей. Изначально энергетическая установка должна была комплектоваться германскими дизельн-редукторными агрегатами MAN, однако до введения санкций Европейского Союза эти агрегаты были поставлены только для головного корабля "Василий Быков", что вынудило перепроектировать пять серийных кораблей под установку дизель-редукторных агрегатов производства АО "Коломенский завод".

Все шесть законтрактованных кораблей проекта 22160 планируются к вводу в состав Черноморского флота.

Церемония закладки для ВМФ России патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин" (заводской номер 166) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Зеленодольск, 13.01.2018 (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Видео с церемонии закладки (с) www.business-gazeta.ru: