Россия вновь одурачила США в Сирии



Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб.

Источник: © AP Photo, Hussein Malla Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб.Источник: © AP Photo, Hussein Malla

В прошлом году Россия добилась заключения нескольких соглашений о прекращении огня и о создании "зон деэскалации" в Сирии. Одно такое соглашение она заключила с США, и его действие распространяется на юго-западную часть страны. Кремль утверждал, что хочет добиться прекращения гражданской войны в Сирии и заложить основы для подписания мирного договора между режимом Башара аль-Асада и повстанческими группировками, часть из которых пользовалась западной поддержкой.

Те, кто уже давно наблюдает за ходом сирийской войны, утверждали, что данное перемирие, как и многие другие, на которые дали согласие Россия и режим Асада, будет нарушено, как только эти союзники подготовят новое наступление на удерживаемые повстанцами районы. Однако президент Трамп со своими помощниками с оптимизмом говорил о том, что российский президент Владимир Путин искренне хочет мира. "Если мы получим… еще несколько перемирий, то в Сирии внезапно перестанут летать пули", - сказал Трамп в июле. "Я думаю, российское государство в определенной мере привержено своим обязательствам", - заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Но сегодня администрации Трампа, как и администрации Обамы до нее, становится понятно, чего стоят слова России о Сирии. Сирийские правительственные войска при активной авиационной поддержке России проводят новые наступления в двух зонах деэскалации. Одна из них находится под Дамаском в Восточной Гуте, а вторая - в северной провинции Идлиб. Как и прежде, наступающие совершают военные преступления, в том числе целенаправленно наносят удары по больницам. В Идлибе, где во время войны нашли убежище сотни тысяч сирийских беженцев, начался новый массовый исход населения, и более 100 тысяч человек двинулись на север в сторону турецкой границы.

Наступление в Идлибе вызвало резкие протесты со стороны Турции, с которой Россия договорилась о прекращении огня в данном районе. Россия, со своей стороны, жалуется на атаки примитивных дронов неизвестного происхождения, которые наносят удары по ее авиабазам. Администрация Трампа тем временем изо всех сил старается не замечать новое кровопролитие. Официальные лица не придают значения боевым действиям в Идлибе, заявляя о том, что в этом районе преобладают повстанческие группировки, связанные с "Аль-Каидой" (запрещенная в России организация - прим. ред.).

Это очень удобное объяснение, и к нему регулярно прибегали режим Асада и Россия, оправдывая нарушения своих предыдущих обязательств. Действительно, экстремистские группировки контролируют значительную часть Идлиба, однако Турция заявляет, что в боях участвуют подразделения умеренной Свободной сирийской армии. Такие же заявления мы слышим и от некоторых руководителей Свободной сирийской армии, находящихся в настоящее время с визитом в Вашингтоне.

Толпы беженцев, идущие в сторону Турции и никак не защищенные от зимнего холода, это не террористы. А если это наступление увенчается успехом, то в результате в Сирии закрепится не только Россия, но и ближайший союзник Асада Иран.

Короче говоря, Соединенные Штаты снова проигрывают России в Сирии. Режим Асада последовательно и неумолимо восстанавливает свой контроль над страной силовым методами, и Москва ему в этом всячески способствует. Отказываясь противостоять такой жестокой стратегии и даже не желая протестовать против нее, администрация Трампа демонстрирует собственную слабость.

Редакционная статья

The Washington Post, США