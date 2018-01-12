Горные мотострелки ЦВО получили на вооружение самоходные орудия "Нона-СВК"
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САО «Нона-СВК».
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 12 января. Артиллерийский дивизион горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Тыва, перевооружен на 120-мм самоходные орудия "Нона-СВК", сообщила пресс-служба ЦВО.
Орудия "Нона-СВК", наиболее эффективные в горной местности, предназначены для уничтожения целей на удалении до 12,5 км. Они способны вести огонь корректируемыми снарядами с вероятностью поражения 0,8–0,9 с закрытых позиций и прямой наводкой. Возможна стрельба всеми видами 120-мм мин, в том числе иностранного производства.
Осенью прошлого года переброшенные из Кызыла подразделения горнострелковой бригады ЦВО успешно выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместного антитеррористического учения на полигоне Фориш в Узбекистане, а также миротворческого учения ОДКБ в Казахстане.
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12.01.2018
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