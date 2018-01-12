Военнослужащие соединения РХБ защиты ЮВО освоили новые технические средства разведки



Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).

Источник: sdelanounas.ru Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 12 января. В Волгоградской области в полку радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа завершился сбор со специалистами РХБ разведки.

Военнослужащие освоили новейшие измерители мощности дозы облучения ИМД-7, автоматические газосигнализаторы ГСА-4, поступившие в соединение в 2016 году и новейшие машины РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80.

В ходе занятий ими были отработаны навыки по обнаружению РХБ заражения с использованием новых приборов, выполнено более 10 специальных задач и проведена разведку зараженности местности на территории более 50 га на штатных машинах радиационной и химической разведки.

Главная особенность нового газоанализатора ГСА-4 заключается в том, что с его помощью выявляется заражение местности не только боевыми отравляющими веществами, но и сильно действующими ядовитыми веществами, используемыми в промышленном производстве (аммиак, хлор и др.). Поэтому новые приборы могут при необходимости успешно применяться в случае техногенных аварий и катастроф для своевременной организации эвакуации и оказания помощи гражданскому населению.

Сбор со специалистами РХБ разведки проводился в течение двух недель. В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 10 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.