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Украина оценила преимущества американского оружия перед советским

15.01.2018 Lenta.ru 216 0
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PSRL-1
Ручной противотанковый гранатомет PSRL-1 (Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher) на базе советского образца РПГ-7.
Источник: armyrecognition.com

Директор украинского "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул в интервью порталу Delo.ua сравнил гранатометы американского и советского производств.

"Смотрите, РПГ-7 эффективно стреляет на 300-400 метров. Американские PSRL работают на километр. Плюс к этому — 90 процентов точности попадания в цель с первого выстрела. Это меняет тактику действий и существенно увеличивает способности наших вооруженных сил", — заявил руководитель государственной компании.

По его словам, преимущества американского оружия перед советскими образцами обеспечиваются "благодаря конструкции, материалам, другому давлению при выстреле". "Я сам на испытаниях гранатомета с первого раза попал в стендовую мишень с 800 метров", — добавил Барбул.

Барбул заявил, что в стране наблюдается дефицит патронов к западным калибрам. "Кроме стрелковых калибров, дефицитны и некоторые артиллерийские калибры. Мы сейчас это закрываем импортом, но все же ожидаем, что в ближайшее время наконец кто-то начнет производить боеприпасы в Украине", — сказал директор "Спецтехноэкспорта".

Гранатомет PSRL (Precision Shoulder-fired Rocket Launcher) создан американской компанией AirTronics USA на основе советского РПГ-7. Поставки данного оружия из США на Украину начались в 2016 году.
12.01.2018
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Страны
США
Украина
Продукция
РПГ-7

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