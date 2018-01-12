Украина оценила преимущества американского оружия перед советским
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Ручной противотанковый гранатомет PSRL-1 (Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher) на базе советского образца РПГ-7.
Источник: armyrecognition.com
Директор украинского "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул в интервью порталу Delo.ua сравнил гранатометы американского и советского производств.
"Смотрите, РПГ-7 эффективно стреляет на 300-400 метров. Американские PSRL работают на километр. Плюс к этому — 90 процентов точности попадания в цель с первого выстрела. Это меняет тактику действий и существенно увеличивает способности наших вооруженных сил", — заявил руководитель государственной компании.
По его словам, преимущества американского оружия перед советскими образцами обеспечиваются "благодаря конструкции, материалам, другому давлению при выстреле". "Я сам на испытаниях гранатомета с первого раза попал в стендовую мишень с 800 метров", — добавил Барбул.
Барбул заявил, что в стране наблюдается дефицит патронов к западным калибрам. "Кроме стрелковых калибров, дефицитны и некоторые артиллерийские калибры. Мы сейчас это закрываем импортом, но все же ожидаем, что в ближайшее время наконец кто-то начнет производить боеприпасы в Украине", — сказал директор "Спецтехноэкспорта".
Гранатомет PSRL (Precision Shoulder-fired Rocket Launcher) создан американской компанией AirTronics USA на основе советского РПГ-7. Поставки данного оружия из США на Украину начались в 2016 году.
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12.01.2018
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