NASA смоделировало полет сквозь туманность Ориона
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Источник: © NASA/JPL-Caltech
Двухминутный ролик был создан на основе информации, полученной телескопами Hubble и Spitzer
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) распространило видео, в котором смоделировало полет сквозь туманность Ориона.
Как отмечается на сайте NASA, трехмерный ролик был создан на основе информации, полученной с помощью телескопов Hubble и Spitzer, которые производят наблюдения в инфракрасном диапазоне. В видео наряду с научными данными использовали технологии, применяемые при создании голливудских фильмов.
Двухминутный ролик создала группа ученых, в которую вошли специалисты из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (Балтимор, штат Мэриленд) и Института космических исследований при Калифорнийском технологическом институте в Пасадене.
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12.01.2018
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