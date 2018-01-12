NASA смоделировало полет сквозь туманность Ориона



Источник: © NASA/JPL-Caltech Источник: © NASA/JPL-Caltech

Двухминутный ролик был создан на основе информации, полученной телескопами Hubble и Spitzer

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) распространило видео, в котором смоделировало полет сквозь туманность Ориона.

Как отмечается на сайте NASA, трехмерный ролик был создан на основе информации, полученной с помощью телескопов Hubble и Spitzer, которые производят наблюдения в инфракрасном диапазоне. В видео наряду с научными данными использовали технологии, применяемые при создании голливудских фильмов.

Двухминутный ролик создала группа ученых, в которую вошли специалисты из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (Балтимор, штат Мэриленд) и Института космических исследований при Калифорнийском технологическом институте в Пасадене.