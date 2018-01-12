Украинских солдат научат воевать комплексами Javelin
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ПТРК FGM-148 Javelin.
Источник: Wikipedia.org
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на следующей неделе начнется подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает информационный портал о развитии украинской армии и силовых структур страны Ukrainian Military Pages.
"Подготовка кандидатов на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного начнется 15 января", — говорится в сообщении.
Указывается, что бойцы ВСУ пройдут языковую подготовку для приобретения необходимого уровня знания английского языка. После ее завершения отобранные кандидаты будут направлены за границу для прохождения обучения по боевому применению противотанковых ракетных комплексов.
23 декабря 2017 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп собирается одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине. Источники ABC News отмечали, что на Украину будут отправлены 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов. В данную партию могут быть включены противотанковые комплексы Javelin американского производства. Помимо этого, Киев получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы.
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12.01.2018
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