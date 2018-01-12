Саперы Балтфлота "зачистили" побережье для высадки десанта
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ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.
Источник: МО РФ
В специальном учении военные применяли миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол"
Учение по инженерно-саперной подготовке с подразделением морского инженерного полка Балтийского флота (БФ) состоялось на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники на побережье, в частности разведку мест высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол".
Как сообщил ТАСС официальный представитель БФ Роман Мартов, военнослужащие также отработали обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Для проделывания проходов на маршрутах движения и маневра десанта применялись установки разминирования УР-83П и УР-77 "Метеорит". Также инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.
В учении на полигоне Хмелевка было задействовано порядка 100 военных и около 10 единиц боевой и специальной техники.
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12.01.2018
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