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Саперы Балтфлота "зачистили" побережье для высадки десанта

15.01.2018 ТАСС 170 0
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ОВР-1 «Сокол» и ЗКС-1 «Дублон»
ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.
Источник: МО РФ

В специальном учении военные применяли миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол"

Учение по инженерно-саперной подготовке с подразделением морского инженерного полка Балтийского флота (БФ) состоялось на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники на побережье, в частности разведку мест высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол".

Как сообщил ТАСС официальный представитель БФ Роман Мартов, военнослужащие также отработали обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Для проделывания проходов на маршрутах движения и маневра десанта применялись установки разминирования УР-83П и УР-77 "Метеорит". Также инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В учении на полигоне Хмелевка было задействовано порядка 100 военных и около 10 единиц боевой и специальной техники.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
ОВР-1 Сокол
УР-77
Проекты
БФ

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