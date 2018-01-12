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Как тренируют служебных собак на российской военной базе в Абхазии

15.01.2018 ТАСС 226 0
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Служебная собака
Служебная собака.
Источник: РИА Новости/Максим Блинов

После завершения курса подготовки и окончательного привыкания к своему вожатому питомцы будут охранять особые объекты

Более десяти служебных караульных собак — в основной немецких и кавказских овчарок — пополнили подразделения российской военной базы в Абхазии. За каждым псом закреплены военные вожатые. В соединение питомцев доставили в конце 2017 года из 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ в Подмосковье.

Как отмечают в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), после завершения курса подготовки и окончательного привыкания к своему вожатому, питомцы будут охранять особые объекты как на стационарных постах, так и в свободном карауле.

В настоящее время военные кинологи базы обучают собак исполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям при вторжении нарушителя на охраняемые объекты с одновременной выработкой навыков по охране хозяина.

По сообщению пресс-службы ЮВО, все питомцы обеспечены индивидуальными ошейниками, поводками, намордниками и расческами. На всех заведены паспорта с полной информацией о них. Ежедневно на питание собак выделяется 600 г крупы, 400 г мяса, 15 г жиров и 300 г овощей.

Для содержания хвостатых охранников на территории военной базы в Гудауте еще в 2015 году был возведен кинологический городок с 20 просторными вольерами. В комплексе около десяти помещений, в том числе комнаты для купания, для сушки шерсти специальным феном, кухня, склады с продовольствием и комната для осмотра питомцев. На огороженной площадке периметром 150 на 100 м оборудовано более десяти различных тренажеров для дрессировки собак — лестница, узкий мост, высокий забор и трос для патрулирования.

В ближайшее время на военной базе вновь поступившие служебные собаки со своими вожатыми примут участие в отборочном этапе кинологического конкурса "Верный друг", проходящем в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2018).
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Абхазия
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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