Клинцевич назвал провокацией совместные учения ВМС Украины и США
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Во время проведения совместных учений Военно-Морских Силы Украины с эсминцем ВМС США Джеймс Уильямс. 2 декабря 2017.
Источник: © Фото : ВМС ВС Украины/ТРС МОУ "БРИЗ"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Совместные учения ВМС Украины и США в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России, заявил РИА Новости в пятницу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее в пятницу в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил США. Как отмечалось, целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня взаимосовместимости.
"Совместные учения ВМС Украины с американским эсминцем в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России. Это своего рода политическая демонстрация гегемонистских устремлений США: "мы везде и всюду, и нам есть до всего дело", сказал сенатор.
Что касается военной составляющей, то никакой угрозы этот эсминец для России не несет, уверен парламентарий. "Он, что называется, постоянно находится на мушке и в случае каких-либо агрессивных действий будет нейтрализован", - отметил Клинцевич.
По словам законодателя, понятно, что подобные действия не улучшают российско-американских отношений.
"Пожалуй, лишь Киев может считать себя стороной, набравшей очки по результатам этого визита. Я имею в виду получение им очередного американского "одобрямса" своего курса. Но это выигрыш исключительно тактический, который неизбежно обернется стратегическим поражением", - заключил сенатор.
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12.01.2018
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