Россия принимает все возможные меры защиты от кибератак, заявил депутат ГД



Глобальная кибератака. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов Глобальная кибератака. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Угроза кибератак в мире по отношению к госучреждениям, банкам и национальным валютам сейчас достаточно серьезна и поэтому Россия предпринимает все возможные меры для защиты от них, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

В четверг глава управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн сообщил, что Пентагон фиксирует рост числа кибератак против своих сетей и готовится к отражению самой масштабной атаки. По его словам, министерство уже готово к масштабным атакам против своих систем, которые насчитывают 3,2 миллиона пользователей - "терабайту смерти".

"Если серьезно говорить о мировых угрозах в области кибератак, и на банки, и на валюты, и на госучреждения, в том числе на учреждения спецслужб, они, действительно, очень серьезные, они есть. И как раз наша страна, Госдума принимает все возможные меры по защите", - сказал агентству Крупенников.

При этом он напомнил, что в 2017 году был принят закон о защите критической информационной инфраструктуры, благодаря которому соответствующие учреждения и банки должны обеспечиваться надлежащим уровнем защиты. "И руководству этих структур, госучреждений вменяется в обязанность следить за тем, чтобы та категорийность, под которую подпадает по уровню защиты их учреждение, соблюдалось", - заметил он.

"Потому что и на нашу страну, и на нашу банковскую систему были серьезные атаки. Мы не обвиняем наших партнеров, скажем так, что это с их стороны они были, потому что, действительно, иногда не очень понятно, откуда эти атаки происходят и кем они инициированы. Но они были, и были сбои в работе, в том числе и сотовых операторов связи определенных, и банковских некоторых структур. Угрозы есть и, безусловно, мы должны делать все возможное, чтобы защитить инфраструктуру нашей страны от подобных атак", - подчеркнул Крупенников.

Он также напомнил, что в США порой обвиняют именно Россию в причастности к хакерским атакам. "Американцы в последнее время все, что плохого ни происходит, так или иначе связывают с Россией, даже если Россия, может быть, никаким образом не была причастна. Потому что и из стран Тихоокеанского региона, Средней Азии ведется не меньше атак, из Китая и так далее. Это просто уже политическая такая риторика, она уже стала традиционной для них, нападки делать в адрес РФ", - резюмировал парламентарий.