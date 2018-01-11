Украинский след сирийских беспилотников



БЛА сирийских боевиков.

Источник: ТАСС/ Песляк Алексей БЛА сирийских боевиков.Источник: ТАСС/ Песляк Алексей

Противодроновая оборона Хмеймима выдержала проверку боем

При создании дронов, применявшихся для массированной атаки на базу Хмеймим в Сирии, террористы получали помощь из-за рубежа. Об этом заявил представитель Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Александр Новиков. В частности, взрывчатка, использованная для изготовления бомб, могла быть произведена на Украине. По оценке экспертов, ставшие известными детали налета свидетельствуют о появлении у боевиков высоких технологий и знаний о тактике применения боевых беспилотников.

Начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков сообщил об итогах анализа конструкции и возможностей использовавшихся террористами 6 января дронов. По его словам, их производство было возможно только при участии высококвалифицированных технических специалистов. При этом применялись технологии, доступные лишь военным из промышленно развитых стран.

— Создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами, — отметил Александр Новиков.

Эксперты Генштаба уверены, что для получения необходимых технических характеристик планера требовалось выполнить специальные расчеты и провести летные испытания. Соответствующей подготовки и знаний требует и организация массового боевого применения беспилотников.

Александр Новиков также обратил внимание на использовавшиеся боеприпасы — самодельные взрывные устройства массой около 400 г, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков.

— Каждый беспилотник, участвовавший в атаке, нес 10 таких боеприпасов. Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в них использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов, — сказал Александр Новиков.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) боевиков несли достаточно слабое вооружение.

— Такие боеприпасы не эффективны против построек, но способны легко вывести из строя самолет или вертолет, — отметил эксперт. — Для этого надо "положить" боеприпас в радиусе не более 50 м от цели. Самолеты в Хмеймиме не стоят на месте. Постоянно идет боевая работа, машины улетают-прилетают, их буксируют, готовят к полетам. БПЛА боевиков не имели дистанционного управления. Точки сброса были запрограммированы еще перед стартом. Поэтому боевикам надо было иметь самые свежие разведывательные данные. Получить их из открытых источников невозможно.

По словам представителей Минобороны РФ, на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус создана эшелонированная оборона от боевых дронов, включающая средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления.

По данным "Известий", при отражении налета на базу Хмеймим в ночь с 5 на 6 января российские военные применили новейший мобильный комплекс борьбы с БПЛА. Минобороны впервые разместило такую систему в Сирии еще в 2016 году. Тогда это изделие прошло боевые испытания, которые были признаны успешными. С 2017 года комплекс заступил на боевое дежурство, его точные тактико-технические данные не разглашаются. Однако известно, что система мощными направленными помехами "давит" каналы управления, а также сигналы систем спутниковой навигации.

Военный эксперт Антон Лавров рассказал "Известиям", что до массовой атаки беспилотников на Хмеймим ударные БПЛА в Сирии использовала только запрещенная в России организация ИГ.

— Все остальные группировки редко применяли даже разведывательные дроны. Также обращает на себя внимание, что при атаке были использованы беспилотники среднего радиуса действия, до 100 км, — отметил Лавров. — Подобный тип ударного БПЛА действовал в Сирии впервые. Всё указывает на то, что нападение было хорошо спланировано и скоординировано.

Прошедшая атака не является единственным случаем применения БПЛА против российских объектов в Сирии. По данным Минобороны, только в прошлом году системы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим и морского пункта базирования Тартус перехватили шесть беспилотников. Это были не только самодельные изделия, но и серийные дроны, выпущенные в Израиле, Турции и США, в частности, БПЛА типа Heron и Bayraktar. Попал в этот список и новейший дрон RQ-21 Blackjack, выпущенный корпорацией Boeing. Его поставки для ВМС США начались только в 2014 году. 27 мая прошлого года Blackjack был сбит российским самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в 5 км от базы в Тартусе.

Николай Сурков, Сергей Вальченко, Алексей Рамм