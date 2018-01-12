

Бывшая украинская подводная лодка U 01 "Запорiжжя" проекта 641 под Андреевским Флагом совершает переход из Стрелецкой бухты в Южную бухту Севастополя, 22.03.2014.

Источник: А. Бричевский / forums.airbase.ru (via military.tomsk.ru/forum) Бывшая украинская подводная лодка U 01 "Запорiжжя" проекта 641 под Андреевским Флагом совершает переход из Стрелецкой бухты в Южную бухту Севастополя, 22.03.2014.Источник: А. Бричевский / forums.airbase.ru (via military.tomsk.ru/forum)

В Кремле считают, что передача Украине техники из Крыма сдвинет отношения с мертвой точки

Передача Киеву военной техники и кораблей из Крыма есть "жест доброй воли", направленный на то, чтобы сдвинуть политическое урегулирование с мертвой точки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее процесс возвращения техники прервался из-за начавшегося на Украине военного конфликта. Принимать решение о возвращении оставленной техники будет руководство Украины, заявил ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерение передать Украине оставленную ВСУ в Крыму военную технику и корабли является жестом доброй воли. Этот шаг направлен на то, чтобы сдвинуть ситуацию "с мертвой точки", подчеркнул Песков.

"Президент, в том числе и вчера, об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами.

И это, скажем так, еще один жест доброй воли", - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, киевским властям передавали часть техники до начала военного конфликта в Донбассе, однако затем процесс прекратился в связи с "кровопролитием в самой Украине". Песков отметил, что детали возвращения кораблей на Украину станут ясны после появления реакции Киева.

"Конечно, для определения всех параметров нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами", - заявил пресс-секретарь президента РФ. Он также предложил "дождаться этих контактов" и "того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой", чтобы вернуть себе это военное имущество.

Остававшаяся на момент воссоединения Крыма с Россией военная техника и корабли украинских Вооруженных сил были в рабочем состоянии, заявил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко.

Решение о возвращении техники на Украину будет "приниматься на высшем политическом уровне руководства страны", заявил Воронченко.

"Я побоюсь сказать, но это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре", - передает слова украинского контр-адмирала ФАН

В 2014 году "из восьми боевых кораблей не на ходу был только один", заявил контр-адмирал ВМСУ Воронченко.

Также украинский командующий ВМС заявил, что "техники [в Крыму] осталось на два батальона БМП (бронемашина пехоты. - "Газета.Ru"), они все были практически готовы, и два батальона БТРов, 15-20% БТРов подлежало ремонту".

Одному из кораблей требовался ремонт главных двигателей, подчеркнул Воронченко. По его словам, утверждения о том, что "это был хлам - это не соответствует действительности".

Контр-адмирал ВМС ВС Украины подчеркнул, что на полуострове были дислоцированы "два батальона БТР, семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи". Всю авиационную технику, способную подняться в воздух, украинцы подняли и вывезли на свою территорию, сейчас она "выполняет задачи", отметил Воронченко.

В Государственной думе России заявили, что состояние двух десятков украинских кораблей, располагавшихся в Севастополе, было плачевным еще в 2014 году. Их восстановление потребует значительных финансовых вливаний, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ. Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке "металлолом", - подчеркнул Белик.

Депутат также отметил, что остававшиеся в бухтах Севастополя украинские корабли "практически не обслуживались ВМСУ с 1990-х годов".

Белик привел в качестве "яркого примера заботы" Украины о флоте дизельную подлодку "Запорожье", номинально числившуюся на балансе ВМСУ, но фактически "перемещавшуюся с базы на базу на буксире". По словам Белика, "Запорожье" до сих пор стоит в Севастополе на приколе. Второй пример - большой десантный корабль "Константин Ольшанский", нуждавшийся в капитальном ремонте еще с 2013 года.

"Обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному освоению выделенных на ремонт средств", - подчеркнул депутат ГД.

Дмитрий Белик заявил агентству, что "транспортировка, попытка вновь ввести в строй и использовать в дальнейшем" реституированные суда станут для Украины новой статьей расходов и поводом для коррупционной деятельности "под лозунгом возвращения из "оккупированного Крыма" своей "боевой мощи".

На январь 2018 года в Крыму остается около 20 единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе - несколько БМП, БТР, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий ЗРК С-300. Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29 и пять учебно-боевых самолетов. Также в крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей.

Президент России Владимир Путин заявил 11 января, что Москва готова вернуть Киеву оставленную на Крымском полуострове военную технику ВСУ и корабли ВМСУ.

Иван Жуковский