В Туле начали разработку нового тяжелого огнемета



ТОС-1 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72.

Источник: rg.ru ТОС-1 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72.Источник: rg.ru

В НПО "Сплав", входящем в концерн "Техмаш" ведутся работы по созданию опытного образца новой российской огнеметной системы "Тосочка". Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"В настоящее время на НПО "Сплав" ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы "Тосочка" для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси", - говорится в сообщении. Никаких тактико-технических данных "Тосочки" пока не приводится.

Пресс-служба "Техмаша" отмечает, что в конце прошлого года НПО "Сплав" было включено в контур управления концерна.

"В 2017 году в рамках инвестиционной программы на НПО "Сплав" был дан старт проекту "Прорыв", направленному на расширение производственных мощностей, - отметил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, - В рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год. На данной площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Кроме того, на базе нового цеха будет развернуто производство штатных снарядов для реактивной системы залпового огня "Град". Их выпуск возобновлен по поручению президента Российской Федерации. Эти снаряды востребованы как Министерством обороны России, так и армиями зарубежных стран.

Стоит добавить, что "Торнадо-С", система залпового огня "Град" и тяжелая огнеметная система "Солнцепек" очень хорошо зарекомендовали себя в Сирии во время проведения антитеррористической операции.

Дмитрий Григорьев