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Таманскую дивизию полностью перевооружили на новые танки

15.01.2018 Российская газета 150 0
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Танк Т-72Б3. Архивное фото
Танк Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В Таманской дивизии завершилось перевооружение на новые танки Т-72Б3, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Сейчас экипажи осваивают новые боевые машины на полигоне "Алабино" в Подмосковье, готовясь к предстоящему международному конкурсу "Танковый биатлон".

Т-72Б3 является глубокой модернизацией основных боевых танков Вооруженных сил России Т-72.

Доведение базовой модели до уровня Т-72Б3 проводилось на "Уралвагонзаводе". В ноябре прошлого года пресс-служба предприятия раскрыла некторые секреты проводимых работ.

"Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ней. На машине установлены защитные бортовые экраны типа "Реликт". Они предназначены для дополнительной защиты при ведении боя в городских условиях",- говорилось в сообщении УВЗ.

Кроме того, специально для этого танка на заводе был создан новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Как говорят специалисты, новая силовая установка существенно повысила подвижность и эксплуатационные характеристики боевых машин. На сегодняшний день по удельной мощности танк Т-72Б3 превзошел лучшие западные образцы.

Добавим, что 2-я Таманская мотострелковая дивизия входит в состав Первой танковой армии. В ее составе также - 4-я Кантемировская танковая дивизия, 6-я танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.


Дмитрий Григорьев
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Польша
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Сосна
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Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
Танковый биатлон

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