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Чем подбили саудовский истребитель F-15 над Йеменом

15.01.2018 Российская газета 257 0
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Истребитель F-15
Истребитель F-15.
Источник: rg.ru

Инцидент с F-15 Саудовской Аравии, произошедший в минувший понедельник в воздушном пространстве Йемена, по-прежнему оставляет много вопросов. До сих пор не ясно, какое оружие применили по летательному аппарату, удалось ли его сбить или Eagle лишь получил повреждения.

Как рассказал известный военный эксперт по локальным конфликтам Юрий Лямин, остается неизвестным, какой ракетой был поражен истребитель. Йеменцы на видео показали только оптико-электронную систему FLIR Ultra 8500, что использовалась для слежения за самолетом.

Есть предположения, что хуситы могли использовать импровизированную зенитную установку, созданную на базе авиационных ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Они остались у них от самолетов ВВС Йемена. Ранее появлялись фотографии, где были запечатлены такие установки с ракетами Р-27Т и Р-73. Хотя есть вероятность, что мог быть применен и ЗРК "Оса".

"Что же касается факта поражения, то, опять же, судя по кадрам с видео, запущенная хуситами ракета разорвалась достаточно близко к самолету, чтобы нанести ему повреждения осколками, но это не обязательно означает, что он был сбит. Сам по себе F-15 является довольно крепкой машиной, и сразу после поражения он еще продолжал полет. Возможно, экипаж и смог дотянуть на поврежденной машине до базы в Саудовской Аравии. По крайней мере, эту потерю королевские ВВС не признали, в отличие от уничтоженного перед этим истребителя-бомбардировщика Tornado", - отмечает Юрий Лямин.

Импровизированные зенитные установки на базе авиационных ракет Р-27Т и Р-73, Йемен. pic.twitter.com/f55lFKFpJE

- Komandante (@KomandanteS17) 12 января 2018 г.


Алексей Моисеев
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
F-15

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