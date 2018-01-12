Научное судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" вышло в Аденский залив
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Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский. Архивное фото.
Источник: © Фото : ВМФ России
КАЛИНИНГРАД, 12 янв - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский", следуя в Индийский океан в рамках международной экспедиции ЮНЕСКО, прошло Суэцкий канал, Красное море и вышло в Аденский залив, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках второй международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, 15 декабря.
"Находясь в Средиземноморье, экипаж судна совершил деловой заход в порт Лимассол, где пополнил запасы до установленных норм. На переходе через Красное море антитеррористическое подразделение совместно с экипажем ОИС "Адмирал Владимирский" провело комплекс тренировок, ходе которых было отражены условные атаки со стороны моря", - сказал Мартов.
Он отметил, что на борту военного океанографа для обеспечения безопасности находится специально подготовленное подразделение морской пехоты Балтийского флота.
Планируется, что экипаж судна и участники экспедиции в течение шестимесячного похода выполнят комплекс гидрометеорологических наблюдений, проведут большой объем исследовательской работы для корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и северо-восточной части Атлантического океана.
Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" было построено в 1975 году, входило в состав 176-й отдельного дивизиона океанографических исследовательских судов, базировавшегося в Севастополе. Водоизмещение судна 9120 тонн, длина 147,8 метра, ширина - 18,6 метра, осадка - 6,4 метра. Дальность плавания 18 тысяч миль при 15 узлах, экипаж 170 человек.
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12.01.2018
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