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Научное судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" вышло в Аденский залив

15.01.2018 РИА Новости 112 0
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Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский. Архивное фото
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский. Архивное фото.
Источник: © Фото : ВМФ России

КАЛИНИНГРАД, 12 янв - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский", следуя в Индийский океан в рамках международной экспедиции ЮНЕСКО, прошло Суэцкий канал, Красное море и вышло в Аденский залив, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках второй международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, 15 декабря.

"Находясь в Средиземноморье, экипаж судна совершил деловой заход в порт Лимассол, где пополнил запасы до установленных норм. На переходе через Красное море антитеррористическое подразделение совместно с экипажем ОИС "Адмирал Владимирский" провело комплекс тренировок, ходе которых было отражены условные атаки со стороны моря", - сказал Мартов.

Он отметил, что на борту военного океанографа для обеспечения безопасности находится специально подготовленное подразделение морской пехоты Балтийского флота.

Планируется, что экипаж судна и участники экспедиции в течение шестимесячного похода выполнят комплекс гидрометеорологических наблюдений, проведут большой объем исследовательской работы для корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и северо-восточной части Атлантического океана.

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" было построено в 1975 году, входило в состав 176-й отдельного дивизиона океанографических исследовательских судов, базировавшегося в Севастополе. Водоизмещение судна 9120 тонн, длина 147,8 метра, ширина - 18,6 метра, осадка - 6,4 метра. Дальность плавания 18 тысяч миль при 15 узлах, экипаж 170 человек.
12.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Минoбороны РФ
Проекты
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