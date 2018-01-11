Унизительная подачка Путина



Украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко Украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный".Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко

Чубаров прокомментировал предложение Путина забрать из Крыма украинскую военную технику.

Глава Меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская, запрещенная в России организация - прим. ред.) Рефат Чубаров заявил, что предложение президента России Владимира Путина вернуть Украине военную технику из Крыма является "унизительной подачкой". Он отметил, что те, кто "клюнул" на на предложение Путина "позорят Украину". "Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выставляйте себя на вселенский позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Да просто не позорьте Украину!" - заявил Чубаров.

Между тем, как заявил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, украинская военная техника, которая осталась в Крыму после его аннексии Россией, исправна, решение по предложению президента РФ Владимира Путина о ее возврате будет принимать руководство Украины.

"Но этот вопрос необходимо тщательно изучить, чтобы мы не стали разменной картой в грязной кремлевской игре", - заявил Воронченко. Ранее президент страны-оккупанта предложил Украине забрать свои корабли и авиацию из Крыма. По его словам, речь идет о "десятках кораблей и боевых самолетов".

В свою очередь командующий ВМС ВСУ сказал, что на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один - БДК Ольшанский, а корвет Луцк был на ремонте. В отношении береговых частей он добавил: "Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов… было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи". Украинская авиация во время аннексии была поднята и перемещена на материк, добавил он. Командующий ВМС ВСУ напомнил, что официальный Киев обратился в международные суды относительно техники и кораблей.

Новое время страны, Украина