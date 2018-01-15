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США вооружаются против России в Норвегии

15.01.2018 ИноСМИ 194 1
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Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon.
Источник: © flickr.com, aceebee

Факты

Планы США в Норвегии:

В январе 2017 года первые американские морские пехотинцы прибыли на базу Вэрнес (Værnes) недалеко от Тронхейма. Солдаты - часть контингента, который меняется раз в полгода. Всего на базе находится около 300 морпехов.

Морские пехотинцы США хотят повысить свою способность к ведению войны в зимних условиях и планируют еще более активные зимние тренировки, в частности, во внутренних районах губернии Тромс.

План является частью так называемой "Европейской инициативы сдерживания" (European Deterrence Initiative) - плана Пентагона, направленного на сдерживание России в отношении Норвегии.

Эскалация вооружений: в 2018 году США потратят почти 40 миллиардов норвежских крон на сдерживание России. Норвегии в этих планах отводится все большая роль.

Вооруженные силы

Корпус американской морской пехоты закупит 2648 новых пар лыж на сумму более чем в 100 миллионов норвежских крон. Лыжи, в частности, будут использоваться для зимней подготовки в Норвегии.

О покупке лыж сообщает американский интернет-источник Military. com. Источник цитирует главнокомандующего корпусом Роберта Неллера (Robert Neller), заявившего, что подготовка к ведению боевых действий в зимних условиях имеет решающее значение в ситуации, когда существует то, что, по его мнению, является угрозой со стороны России.

Военная подготовка - часть более масштабного американского плана, направленного на эскалацию вооружений в Европе. Норвегия в этом плане играет небольшую, но все возрастающую роль.

Потратят почти 40 миллиардов (крон)

С января 2017 года на базе в Вэрнесе под Тронхеймом размещено около 300 американских морских пехотинцев. База является частью "Европейской инициативы сдерживания", которую американцы начали реализовывать, чтобы поддержать страны НАТО в Европе после того, как Россия оккупировала украинский Крымский полуостров.

Программа была начата в 2014 году как "Европейская инициатива по гарантиям безопасности" (European reassurance initiative), т. е. была рассчитана на то, чтобы успокоить, но в 2017 году название было изменено на "dererrence" - сдерживание.

Государственная счетно-ревизионная палата США в отчете за декабрь прошлого года констатировала, что изначально краткосрочная программа, рассчитанная на то, чтобы успокоить восточно-европейские страны НАТО, сейчас приобрела гораздо большие масштабы.

"В 2017 году Министерство обороны обозначило больше целей для того, чтобы сдерживание российской агрессии осуществлялось в течение более длительного периода", - пишет палата в своем отчете.

Это привело к значительному росту ассигнований. В 2017 году США потратили 25 миллиардов норвежских крон, а в бюджете на 2018 год на эти цели выделяется целых 37 миллиардов крон.

В бюджете американский Конгресс определил временные рамки инициативы: пять лет и потребовал от Пентагона составить план того, как будут наращиваться вооружения.

Строительство в Рюгге

Накануне прошлого Рождества телеканал ТВ2 (TV2) сообщил, что американские ВВС планируют расширить ангары и место стоянки для четырех боевых самолетов в Рюгге (Rygge) в Эстфолле (Østfold). Авиабаза - один из целого ряда проектов, которые американские ВВС собираются осуществить в Европе в 2018 году. Перестройка в Рюгге обойдется примерно в 90 миллионов норвежских крон, в то время как строительство в Европе в целом имеет бюджет, составляющий около 1,6 миллиардов крон.

В своем отчете, опубликованном в декабре, Счетно-ревизионная палата США подчеркивает, что перестройка займет "длительное время".

Для Норвегии самое большое значение имеют американские военно-морской флот и морские пехотинцы.

Пентагон планирует, что корпус морской пехоты в 2018 году "расширит присутствие" в Европе. Классекампен (Klassekampen) уже писала ранее о планах зимних тренировок во внутренних районах губернии Тромс. Накануне Рождества стало известно, что планируются учения с участием около тысячи солдат союзников, большинство из них составят американские морские пехотинцы.

Сотрудничество в патрулировании

Американский ВМФ планирует также создание нескольких баз в Европе, в частности, в Лоссимуте в Шотландии. ВМФ расширяет авиабазы, которые будут использоваться патрульными самолетами P8 Poseidon, пять из которых приобретет Норвегия.

Норвегия заключила с Великобританией и США договор о сотрудничестве, связанный с патрульными самолетами, которые в первую очередь нацелены против российских подлодок.

США существенно активизировали патрулирование в Северной Атлантике, самолеты Poseidon совершают вылеты из Кефлавика в Исландии, из Шотландии и Андэйя (Andøya) в Норвегии. Планы американского ВМФ на 2018 год предусматривают еще более активное патрулирование.


Магнус Люсберг (Magnus Lysberg)

Klassekampen, Норвегия
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
NATO
Военные учения
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
135
№1
15.01.2018 05:54
Модератору - поправьте две описки в
США вооружаются против России в Норвегии:
слово Klassekampen русскими буквами будет классекампен, (что можно трактовать как учебные лагеря) а не классенкамрен, как написано в тексте: "..корпус морской пехоты в 2018 году «расширит присутствие» в Европе. Классенкамрен (Klassekampen) уже писала ранее.." .

Спасибо! Исправлено - ВПК.Name
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