ВМС Индонезии приняли на вооружение второй фрегат класса "Сигма 10514"



Проектное изображение заложенного для ВМС Мексики фрегата проекта Damen SIGMA 10514 (c) морское министерство Мексики (via www.navyrecognition.com ).

Источник: www.navyrecognition.com Проектное изображение заложенного для ВМС Мексики фрегата проекта Damen SIGMA 10514 (c) морское министерство Мексики (via www.navyrecognition.com ).Источник: www.navyrecognition.com

ЦАМТО, 12 января. ВМС Индонезии в ходе состоявшейся 10 января в Денпасаре (о.Бали) церемонии приняли на вооружение второй фрегат УРО (332) "И Густи Нгурах Рай" (I Gusti Ngurah Rai) класса "Сигма 10514" (SIGMA 10514 Perusak Kawal Rudal).

В мероприятии принял участие начальник штаба ВМС страны адмирал Аде Супанди.

Как сообщает Jane's Navy International, "И Густи Нгурах Рай" – второй из двух фрегатов, построенных PT Pal совместно с голландской судостроительной компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

Как сообщал ЦАМТО, 5 июня 2012 года Минобороны Индонезии и Damen Schelde Naval Shipbuilding подписали контракт на поставку ВМС Индонезии головного 2400-тонного легкого фрегата УРО "Сигма 10514". Контракт предусматривал передачу индонезийской компании PT PAL технологий, позволяющих строить отдельные секции кораблей. Предварительное соглашение о постройке фрегатов было подписано МО Индонезии и DSNS в августе 2010 года, однако программа длительное время не реализовывалась из-за отсутствия финансовых средств. Только 14 февраля 2013 года стороны подписали соглашение на строительство второго фрегата.

Резка стали для головного корабля, (331) "Раден Эдди Мартадината" (Raden Eddy Martadinata), началась 15 января 2014 года, закладка киля состоялась в апреле 2014 года, а спуск на воду – в январе 2016 года. Корабли строились модульным методом. Каждый корабль состоит из шести модулей, сборка которых осуществлялась в Нидерландах и Индонезии. Окончательную сборку выполнила PT PAL. Фрегат был передан ВМС Индонезии 23 января 2017 года и вошел в боевой состав флота 7 апреля 2017 года.

Резка стали для второго фрегата, (332) "И Густи Нгурах Рай", началась 17 сентября 2014 года, закладка киля состоялась в декабре 2014 года, спуск на воду прошел 29 сентября 2016 года. Корабль был передан ВМС Индонезии в октябре 2017 года. Как и первый фрегат серии, "И Густи Нгурах Рай" войдет в состав Восточного флота ВМС Индонезии и будет базироваться в Сурабайе.

Фрегаты "Сигма 10514" предназначены для обеспечения ПВО, противолодочной и противокорабельной борьбы. Корабли также могут использоваться для патрулирования, обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций, поддержки гуманитарных операций.

Водоизмещение фрегата "Сигма 10514" составляет 2365 т, длина – 105,11 м, ширина – 14,2 м. Корабль оборудован комбинированной дизель-электрической силовой установкой типа CODOE мощностью 26820 л.с., позволяющей развивать скорость до 30 узлов, и системой кондиционирования. Дальность плавания – 5000 морских миль на скорости в 14 узлов и 4000 морских миль на скорости в 18 узлов, автономность – 20 суток. Экипаж – 100 человек плюс еще 20 оборудованных мест для размещения десанта. Корабль оснащен трехкоординатной РЛС Smart-S Mk.2, радиолокационной/электрооптической системой управления огнем STIR 1.2 EO Mk.2, модифицированной системой боевого управления TACTICOS. Фрегат вооружен 76/62-мм артиллерийской установкой Super Rapid группы Leonardo (Oto Melara), но потенциально может быть оснащен ЗРК VL-MICA и ПКР MM-40 "Экзосет" группы MBDA, 324-мм торпедными аппаратами, 35-мм ЗАК компании Rheinmetall. Корабль может нести две надувных шлюпки с жестким корпусом (RHIB) для обеспечения проведения спасательных и патрульных операций.

В ходе церемонии командующий заявил, что процедура закупки ракетных комплексов для фрегатов начнется в ближайшее время, однако не уточнил сроки ее реализации.

Индонезия также оценивает варианты закупки дополнительных фрегатов.