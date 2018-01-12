Патрульному кораблю проекта 22160, который будет заложен на Зеленодольском заводе, присвоено наименование "Николай Сипягин"
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Патрульный корабль открытого моря проекта 22160. Источник: oborona.ru.
ЦАМТО, 12 января. Патрульному кораблю проекта 22160, который будет заложен для ВМФ России 13 января на Зеленодольском заводе, присвоено наименование "Николай Сипягин" – в честь Героя Советского Союза командира дивизиона сторожевых катеров ЧФ в годы Великой Отечественной войны капитана 3 ранга Николая Сипягина.
Приказ об этом подписал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.
Патрульный корабль "Николай Сипягин" станет шестым по счету и пятым в серии патрульных кораблей проекта 22160, строящихся в Зеленодольске для ВМФ России.
Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург). Они предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий на них возлагаются задачи по обеспечению устойчивости сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.
Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, могут выполнять поисково-спасательные функции.
Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – около 1700 тонн, численность экипажа – около 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль.
Для эффективного выполнения задач по предназначению данные корабли имеют в качестве штатного вооружения 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолета Ка-27ПС.
Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.
В зависимости от характера выполнения задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении, включая:
- универсальные ракетные комплексы;
- противокорабельные ракетные комплексы;
- перспективные зенитные ракетные комплексы;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- минное вооружение различных типов и назначения (включая минно-торпедные комплексы)
- подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы;
- различную аэромобильную технику и вооружение морской пехоты.
Как отметил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в преддверии закладки очередного корабля проекта 22160, "такие корабли, безусловно, усилят потенциал наших разнородных группировок, действующих в различных морских районах".
Головной корабль данного проекта "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки находятся патрульные корабли "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов" и "Виктор Великий", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Справочно
Сипягин Николай Иванович – советский морской офицер, Герой Советского Союза (18.09.1943). Участник Великой Отечественной войны с 1941 г., командовал на Черном море тральщиком "Каховка", затем командир 4-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, высаживал десантные отряды, совершал налеты на вражеские базы и порты. В период Новороссийской десантной операции в ночь на 10 сентября 1943 г. под сильным огнем противника первым прорвал линию боковых ворот порта в Новороссийске и высадил на берег 304 бойца с боевой техникой и боезапасом. Позднее погиб в ходе высадки десанта на Керченский п-ов. Похоронен на площади Героев в Новороссийске.
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12.01.2018
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