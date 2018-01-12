Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В оборонной промышленности размещены заказы примерно на 3 трлн. рублей

15.01.2018 ЦАМТО 273 0
0
Понравилась новость?
 +1
goszakaz
Государственный оборонный заказ.

ЦАМТО, 12 января. Внедрение с 1 сентября 2015 года Единой информационной системы финансового мониторинга государственного оборонного заказа (ЕИС ГОЗ) позволило снизить авансирование контрактов, при этом поставки вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) увеличились.

В настоящее время в оборонной промышленности размещены государственные контракты на общую сумму порядка 3 трлн. рублей.

В то же время, за три года работы ЕИС ГОЗ поставки ВВСТ в денежном выражении выросли с 458,9 млрд. рублей в 2015 году до 649,2 млрд. рублей в 2017 году.

За это же время объем авансирования снизился с 1333,3 млрд. рублей до 885,7 млрд. рублей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 10:19
  • 1
Рогозин сравнил хищения в сфере гособоронзаказа с изменой Родине
  • 15.01 10:16
  • 6
Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника
  • 15.01 10:09
  • 125
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 15.01 09:39
  • 1
Защиту российского БТР-87 усилят керамикой и титаном
  • 15.01 09:32
  • 153
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 15.01 09:31
  • 29
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 15.01 09:08
  • 5
«Шпион, выйди вон!» или кто виноват в провалах Департамента информации и массовых коммуникаций МО России
  • 15.01 08:57
  • 1
Информационно-управляющая система ИУС-35 истребителя Су-35С
  • 15.01 08:40
  • 1
Гиперзвук или на испуг
  • 15.01 08:30
  • 6007
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 07:04
  • 10
Российский "Энергомаш" признался в глубокой зависимости от США
  • 15.01 06:19
  • 2
Три "безобразных" пути британской армии
  • 15.01 05:54
  • 1
США вооружаются против России в Норвегии
  • 15.01 05:42
  • 4
Росгвардия собирает элитные части в кулак
  • 15.01 05:28
  • 152
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
другие обсуждаемые темы