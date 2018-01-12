В оборонной промышленности размещены заказы примерно на 3 трлн. рублей



Государственный оборонный заказ. Государственный оборонный заказ.

ЦАМТО, 12 января. Внедрение с 1 сентября 2015 года Единой информационной системы финансового мониторинга государственного оборонного заказа (ЕИС ГОЗ) позволило снизить авансирование контрактов, при этом поставки вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) увеличились.

В настоящее время в оборонной промышленности размещены государственные контракты на общую сумму порядка 3 трлн. рублей.

В то же время, за три года работы ЕИС ГОЗ поставки ВВСТ в денежном выражении выросли с 458,9 млрд. рублей в 2015 году до 649,2 млрд. рублей в 2017 году.

За это же время объем авансирования снизился с 1333,3 млрд. рублей до 885,7 млрд. рублей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.