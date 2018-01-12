Индийская ракета-носитель вывела на орбиту 31 спутник
|
|
Источник: © AP Photo/Arun Sankar K.
В космос были запущены три индийских аппарата и 28 спутников из Великобритании, Канады, США, Финляндии, Франции и Южной Кореи
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований вывела в пятницу на околоземную орбиту 31 спутник. По сообщению индийского космического агентства, старт ракеты-носителя PSLV с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш состоялся в 09:29 по местному времени (06:59 мск).
Основным и самым крупным грузом ракеты стал индийский спутник серии Cartosat-2 для наблюдений за земной поверхностью весом 710 кг. Он должен вывести картографические возможности страны на принципиально новый уровень. Аппарат стал сотым индийским спутником в космосе. Он оснащен камерами, способными передавать данные в высоком разрешении.
PSLV вывела на орбиту еще два индийских аппарата, а также 28 спутников из шести других стран: Великобритании, Канады, США, Финляндии, Франции и Южной Кореи суммарным весом 630 кг.
Это первый запуск индийского космического агентства после неудачи, постигшей его в августе прошлого года. Тогда из-за технической ошибки не удалось ввести в строй резервный навигационный спутник IRNSS-1H. Причиной провала миссии стал тепловой экран, который не отделился на конечной стадии запуска. В результате IRNSS-1H застрял на четвертой ступени ракеты.
На этот раз запуск прошел успешно, строго по запланированному графику. Отделение теплового экрана, а затем и всех спутников прошло в штатном режиме.
|
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.10.2017 Индия планирует запустить космический аппарат к Луне в марте 2018 года
04.09.2017 Первый неудачный пуск индийской ракеты-носителя PSLV за 20 лет
30.06.2017 Ракета Ariane 5 успешно вывела спутники связи на орбиту Земли
07.06.2017 Индия впервые запустила ракету-носитель грузоподъемностью 4 тонны
10.05.2017 Индия запустила коммуникационный спутник GSAT-9
22.02.2017 Индия замахнулась на орбитальную станцию
20.02.2017 Индия успешно испытала собственный криогенный двигатель для тяжелой ракеты-носителя
15.02.2017 Индия готовится запустить на орбиту рекордные 104 спутника одновременно