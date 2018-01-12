Индийская ракета-носитель вывела на орбиту 31 спутник



Источник: © AP Photo/Arun Sankar K. Источник: © AP Photo/Arun Sankar K.

В космос были запущены три индийских аппарата и 28 спутников из Великобритании, Канады, США, Финляндии, Франции и Южной Кореи

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований вывела в пятницу на околоземную орбиту 31 спутник. По сообщению индийского космического агентства, старт ракеты-носителя PSLV с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш состоялся в 09:29 по местному времени (06:59 мск).

Основным и самым крупным грузом ракеты стал индийский спутник серии Cartosat-2 для наблюдений за земной поверхностью весом 710 кг. Он должен вывести картографические возможности страны на принципиально новый уровень. Аппарат стал сотым индийским спутником в космосе. Он оснащен камерами, способными передавать данные в высоком разрешении.

PSLV вывела на орбиту еще два индийских аппарата, а также 28 спутников из шести других стран: Великобритании, Канады, США, Финляндии, Франции и Южной Кореи суммарным весом 630 кг.

Это первый запуск индийского космического агентства после неудачи, постигшей его в августе прошлого года. Тогда из-за технической ошибки не удалось ввести в строй резервный навигационный спутник IRNSS-1H. Причиной провала миссии стал тепловой экран, который не отделился на конечной стадии запуска. В результате IRNSS-1H застрял на четвертой ступени ракеты.

На этот раз запуск прошел успешно, строго по запланированному графику. Отделение теплового экрана, а затем и всех спутников прошло в штатном режиме.