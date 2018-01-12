Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou

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В этом году Пекин планирует отправить в космос еще 16 таких аппаратов

ШАНХАЙ, 12 января. /ТАСС/. Китай осуществил первый в 2018 году космический запуск, выведя на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou. Пуск состоялся в пятницу с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в 07:18 по местному времени (02:18 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б", сообщает агентство "Синьхуа".

Запущенные спутники стали частью создаваемой Китаем с 2000 года собственной глобальной системы навигации, которая уже покрывает всю территорию КНР и часть стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Завершение создания системы, которая еще в 2012 году стала доступна для коммерческого использования, ожидается в 2020 году - к тому времени она должна насчитывать 35 спутников. Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется вывести на орбиту 18 аппаратов BeiDou.

Наступивший год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу реализации. В частности, речь идет о лунном аппарате "Чанъэ-4", чья миссия предусматривает первую мягкую посадку на обратной стороне Луны и установление оттуда связи с Землей через ретранслятор. На 2018 год Китай запланировал 35 космических запусков, в 2017 году их было 16.

Нынешний запуск стал 262-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".