Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Опытный образец тяжелой огнеметной системы нового поколения создается в России

15.01.2018 ТАСС 179 0
0
Понравилась новость?
 0
ТОС-1А Солнцепёк
Тяжелая огнеметная машина ТОС-1А Солнцепёк.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Отмечается, что система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. НПО "Сплав" приступило к созданию опытного образца тяжелой огнеметной системы нового поколения на колесном шасси "Тосочка". Об этом в пятницу сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"На НПО "Сплав" ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы "Тосочка" для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси", - сказал Лепин.

Он также рассказал, что в 2017 году в рамках инвестиционной программы на НПО "Сплав" был дан старт проекту "Прорыв", направленному на расширение производственных мощностей. В рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год. На этой площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Лепин рассказал, что параллельно будет освоено новое для предприятия направление - выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. Проект позволит "Сплаву" перейти из разряда опытного производства в серийное. На базе нового цеха также будет развернуто производство штатных снарядов для реактивной системы залпового огня "Град".

По решению правления и наблюдательного совета Ростеха, принятому в конце 2017 года, "Сплав" включен в контур управления холдинговой компании "Техмаш". Сейчас идет процесс формирования новой структуры управления.

В 2017 году НПО "Сплав" увеличило объемы поставки продукции по гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" выросли более чем в 8,6 раза.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Солнцепёк
Торнадо-С
Компании
Сплав НПО
Техмаш НПК
Проекты
Гособоронзаказ
Прорыв

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 08:09
  • 6006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 07:04
  • 10
Российский "Энергомаш" признался в глубокой зависимости от США
  • 15.01 06:50
  • 1
«Шпион, выйди вон!» или кто виноват в провалах Департамента информации и массовых коммуникаций МО России
  • 15.01 06:19
  • 2
Три "безобразных" пути британской армии
  • 15.01 05:54
  • 1
США вооружаются против России в Норвегии
  • 15.01 05:45
  • 1
Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника
  • 15.01 05:42
  • 4
Росгвардия собирает элитные части в кулак
  • 15.01 05:28
  • 152
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 15.01 00:32
  • 3
Дроны сбиваются в стаи
  • 15.01 00:11
  • 2
Американские морпехи усилят свою огневую мощь
  • 14.01 23:53
  • 336
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.01 22:54
  • 124
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 14.01 22:52
  • 7
Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2018 году
  • 14.01 21:36
  • 3
Подмосковную Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки
  • 14.01 20:43
  • 152
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
другие обсуждаемые темы