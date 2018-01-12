Опытный образец тяжелой огнеметной системы нового поколения создается в России
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Тяжелая огнеметная машина ТОС-1А Солнцепёк.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
Отмечается, что система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. НПО "Сплав" приступило к созданию опытного образца тяжелой огнеметной системы нового поколения на колесном шасси "Тосочка". Об этом в пятницу сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
"На НПО "Сплав" ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы "Тосочка" для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси", - сказал Лепин.
Он также рассказал, что в 2017 году в рамках инвестиционной программы на НПО "Сплав" был дан старт проекту "Прорыв", направленному на расширение производственных мощностей. В рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год. На этой площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".
Лепин рассказал, что параллельно будет освоено новое для предприятия направление - выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. Проект позволит "Сплаву" перейти из разряда опытного производства в серийное. На базе нового цеха также будет развернуто производство штатных снарядов для реактивной системы залпового огня "Град".
По решению правления и наблюдательного совета Ростеха, принятому в конце 2017 года, "Сплав" включен в контур управления холдинговой компании "Техмаш". Сейчас идет процесс формирования новой структуры управления.
В 2017 году НПО "Сплав" увеличило объемы поставки продукции по гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" выросли более чем в 8,6 раза.
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12.01.2018
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