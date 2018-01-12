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Летчики Южного военного округа отработают в Ростовской области посадку на автомагистраль

15.01.2018 ТАСС 182 0
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Истребитель СУ-27
Истребитель СУ-27.
Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 также отработают задачи по прикрытию бомбардировщиков во время бомбометания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация соединения 4-й армии ВВС и ПВО приступила к первым в году учебным полетам на аэродромах Кубани и Ростовской области, в ходе учений пилотам предстоит отработать посадку на автомагистраль Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На следующей неделе пилотам предстоят учения в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО. Одним из элементов учений станет посадка самолетов на одну из автомагистралей Ростовской области", - сказал он.

Также Астафьев рассказал, что более 40 экипажей истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО в течение трех дней отработают задачи по прикрытию бомбардировщиков во время бомбометания, а истребители продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.
12.01.2018
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