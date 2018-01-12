Летчики ВВО провели боевые пуски ракет на полигонах в трех регионах



Истребитель Су-30М2 ВВС России постройки 2014 года (бортовой номер "93 синий") во время промежуточной посадки в Шаголе (Челябинск). 06.08.2014.

Источник: Илья Соловьев / vonsolovey.livejournal.com Истребитель Су-30М2 ВВС России постройки 2014 года (бортовой номер "93 синий") во время промежуточной посадки в Шаголе (Челябинск). 06.08.2014.Источник: Илья Соловьев / vonsolovey.livejournal.com

Военные задействовали в стрельбах более 50 летательных аппаратов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Летчики Восточного военного округа (ВВО) провели первые в новом году боевые пуски авиационных ракет на полигонах в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях. В полетах участвовали, в частности, вертолеты Ми-8АМТШ, истребители Су-30М2 и штурмовики "Грач", сообщает в пятницу пресс-служба ВВО.

"В ходе практического выполнения летно-тактических заданий летчики штурмовиков Су-25 "Грач", истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей Су-30СМ провели боевые пуски по различным мишеням неуправляемыми авиационными ракетами и практическими авиационными бомбами", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи провели практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, поразив мишени, имитирующие различную технику "противника". Также профессиональное мастерство в небе оттачивали экипажи многоцелевых истребителей Су-35С, Су-30М2. На специализированных авиационных полигонах в Приморском и Забайкальском краях первые боевые стрельбы в 2018 году провели летчики армейской авиации, летно-тактические задания выполнили экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-24.

Всего было задействовано более 50 летательных аппаратов, отмечается в сообщении.