Российские самолеты за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC
При этом нарушений воздушного пространства РФ не допущено
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские самолеты за неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов, всего разведку вдоль границ РФ вели 11 летательных аппаратов других стран. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Из инфографики, размещенной на сайте издания, следует, что "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
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12.01.2018
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