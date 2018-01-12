Российские самолеты за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ



Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

При этом нарушений воздушного пространства РФ не допущено

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские самолеты за неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов, всего разведку вдоль границ РФ вели 11 летательных аппаратов других стран. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Из инфографики, размещенной на сайте издания, следует, что "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".