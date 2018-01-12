В Забайкалье расчеты ЗРК С-300 отразили авианалет условного противника



Зенитно-ракетный комплекс С-300. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Зенитно-ракетный комплекс С-300. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Расчеты зенитного ракетного комплекса С-300 в Забайкалье провели электронные пуски, в ходе которых отразили авианалет условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Согласно сообщению, в Забайкальском крае состоялось тактическое учение с военнослужащими соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) ВВО по охране воздушного пространства.

"Были отработаны действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника и выполнены задачи по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-300. Расчеты выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации, сопровождению воздушных целей, а также провели успешные электронные пуски", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к учению привлекалось более 200 человек, было задействовано свыше 20 единиц техники и около 15 летательных аппаратов.