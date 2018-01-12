Летчики ВВО боевыми ракетами уничтожили технику условного противника
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Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Летчики Восточного военного округа провели первые в этом году боевые пуски ракет и бомбометания, уничтожив наземную технику условного противника на пяти полигонах, сообщает пресс-служба округа в пятницу.
"Первые в этом году полеты авиации ВВО состоялись сразу на пяти полигонах округа в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях. Летчики штурмовиков Су-25, истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей Су-30СМ провели боевые пуски неуправляемыми авиационными ракетами и бомбами, выполнили стрельбы из пушек самолета, успешно поразив все мишени, имитирующие различную технику "противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевые стрельбы провели также летчики вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-24 в Приморье и Забайкалье. Кроме того, свое профессиональное мастерство в небе оттачивали экипажи многоцелевых истребителей Су-35С, Су-30М2.
Уточняется, что к занятиям было привлечено более 50 различных самолетов и вертолетов.
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12.01.2018
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