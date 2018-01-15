Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника



Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Коц. Эскадрилья истребителей-бомбардировщиков снижается до предельно малой высоты и направляется к цели, огибая редкие холмы. Экипажи соблюдают режим радиомолчания - самолеты приближаются к невидимому куполу войсковой ПВО противника, и любая оплошность может лишить ударную группу эффекта внезапности. Но долго играть в прятки невозможно: еще минута - и в кабинах бомбардировщиков начинают пронзительно верещать бортовые станции предупреждения об облучении РЛС. Эскадрилью засекают радары, а значит, счет пошел на секунды. Кто первым пустит ракету - самолет или зенитный комплекс, - тот и победил.

В вооруженном конфликте XXI века завоевание превосходства в воздухе - ключевой фактор успеха. Но даже самая современная и многочисленная авиагруппа может наткнуться на высокий забор эффективной эшелонированной системы противовоздушной обороны. Впрочем, в любой ограде есть лазейки. О том, на какие ухищрения пускаются экипажи самолетов тактической авиации, чтобы пробить брешь в системе ПВО противника, - в материале РИА Новости.

Полет змейкой

В противостоянии с ПВО авиация находится в заведомо проигрышном положении. Чтобы поразить зенитно-ракетный комплекс, бомбардировщику или штурмовику нужно его обнаружить в складках местности и сблизиться с ним на дальность пуска ракеты. А самолет в небе прекрасно виден современным РЛС. И если в Сирии экипажи тактической авиации ВКС России еще могут позволить себе летать на высотах в четыре-пять тысяч метров, то на противника, располагающего развитой ПВО, с открытым забралом уже не пойдешь. Придется хитрить.

Авиабаза Хмеймим, Сирия. Источник: РИА Новости/Максим Блинов

"Не существует универсальной тактики прорыва ПВО на все случаи жизни, - рассказывает РИА Новости заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов, бывший пилот фронтового бомбардировщика Су-24. - Нужно учитывать количество и состав средств противовоздушной обороны, брать в расчет особенности театра военных действий".

Разберем действия самолетов, атакующих позиционный район противника с мощной системой ПВО. Радары с разной дальностью действия видят цель неодинаково. Самые "дальнобойные" легко засекают объект высоко в небе на большом расстоянии, но не всегда могут вовремя разглядеть низколетящий самолет. Этим и пользуется ударная авиагруппа.

"Чем ниже мы летим, тем дольше остаемся незамеченными, - поясняет Владимир Попов. - В идеале нужно держаться на высотах от 50 до 300 метров. Рельеф местности - наш естественный союзник. Помехи от земли, зданий, леса, гор, низких облаков затрудняют работу РЛС. Чтобы еще больше озадачить противника, авиация использует средства радиоэлектронного противодействия, осложняющие выделение цели на общем фоне. Важно отметить, что группа движется на скоростях более тысячи километров в час и не по прямой - активно маневрирует с креном в 15, 30, 45 градусов. Фактически идет змейкой. Засекает бомбардировщик одна РЛС, берет его на автосопровождение, а он через секунду "прыгает" в соседнюю зону, которую контролирует другой радар. И тому приходится все начинать заново. Это сильно увеличивает время реакции системы ПВО и повышает шансы на успех ударной группы".

Ослепить и уничтожить

Самолет наиболее уязвим непосредственно перед атакой. На небольшом расстоянии от цели активно маневрировать сложно - ее еще нужно обнаружить, опознать и навести на нее средства поражения. Впрочем, по словам генерал-майора Попова, объект атаки в подобных операциях обычно известен заранее, благодаря усилиям разведки и спутниковому наблюдению. Если же группу начинает облучать "внезапный" радар, о котором информации не было, самолеты выявят его достаточно быстро.

Пусковые установки М903 с противоракетами РАС-3 американской зенитной ракетной системы Patriot из состава армии США во время развертывания в ходе совместных учений около Сохачева (Польша). Источник: Janek Skarzynski / AFP / Getty Images

"Все сигналы, которые направлены против нас, мы видим, - говорит Попов. - Бортовые приборы показывают экипажу, с какого ракурса облучается самолет, с какой дальности и в каком режиме. Они же предупреждают пилота о том, что по его самолету дали залп. И тогда первоочередная задача - не атака цели, а выполнение маневра ухода от ракеты. Сбросил ее с хвоста - продолжай выполнять боевое задание. Что касается зенитной пушечной артиллерии, то ее современным реактивным самолетам можно не опасаться - она эффективна только против вертолетов и дозвуковых крылатых ракет".

Главная цель ударной группы - радары. Без них вся система ПВО ослепнет и не сможет оказать сопротивления. РЛС уничтожают управляемыми ракетами, наводящимися по излучаемому ею радиолокационному лучу. Вторая по приоритетности цель - пусковые установки зенитных ракет. Задача-максимум - нейтрализовать или внести дезорганизацию в действия средств ПВО на конкретном участке, чтобы в образовавшуюся брешь успели проскочить другие самолеты, которым предстоит развить дальнейший успех.

"Когда первый эшелон прорывает ПВО, за ним устремляются штурмовики, зачищающие остатки обороны на этом участке, - объясняет Владимир Попов. - Следом - самолеты, наносящие удары на оперативную глубину боевых порядков противника. Затем в зону прорыва войдет дальняя стратегическая авиация, чтобы атаковать "длинной рукой" объекты тыла или пункты сосредоточения войск. В это время вертолеты могут обстреливать передний край обороны противника. Кроме того, нейтрализация ПВО позволит применять военно-транспортную авиацию для высадки десанта. Это сложная, многосоставная и очень дорогая операция, которую крайне трудно спланировать. Однако современную войну против сильного противника без этого не выиграть".

В Воздушно-космических силах России таким операциям учат всех летчиков тактической авиации. Экипажи в обязательном порядке проходят курсы боевой подготовки, соответствующие типу пилотируемых ими самолетов: фронтовых бомбардировщиков, истребителей, истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков. Выполняют полный цикл упражнений на всех высотах - малых, средних и больших - до тех пор, пока не отработают все возможные действия до автоматизма. Прорыв системы противовоздушной обороны - одна из самых сложных и опасных для жизни задач, которая только может выпасть на долю военного летчика. А его успех или неудача способны решить исход всего вооруженного конфликта.