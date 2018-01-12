Оперативно-тактическая авиация ЮВО начала учебно-тренировочные полеты



Истребитель Су-30СМ с красным бортовым номером "81" ВКС России постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) при перелете из Иркутска на аэродром Халино (Курск), 09.12.2017.

Источник: Призрачный Гонщик / vk.com Истребитель Су-30СМ с красным бортовым номером "81" ВКС России постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) при перелете из Иркутска на аэродром Халино (Курск), 09.12.2017.Источник: Призрачный Гонщик / vk.com

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к плановым учебно-тренировочным полетам, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На аэродромах Кубани и Ростовской области летчики отрабатывают выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп", - сказал он. Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении последними учебного бомбометания.

Также во время полетов экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа. В ходе тренировочных полетов летчики соединения оперативно-тактической авиации отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также в условиях применения противником химического оружия.

Завершатся учебные полеты проведением летного тактического учения (ЛТУ) в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО. Одним из элементов ЛТУ станет выполнение уникальной задачи - посадки самолетов на одну из транспортных автомагистралей Ростовской области.