Обучение для получения водительского удостоверения в Москве

Многие автошколы учат тому, как получить права. Но важнее – научиться водить правильно и безопасно, для самого себя и для других участников вождения. Таких принципов в работе придерживается МскСити.

Что даст школа будущему водителю

Обучение в автошколе МскСити – оптимальное сочетание цены и качества. Практика начинается с первых дней обучения, благодаря чему получается закрепить только что полученные знания. Практические занятия ведутся на различных автомобилях, в том числе и ВИП-класса. Каждый сможет выбрать, на чем он хочет заниматься.

С первых дней обучения к будущему водителю приставляется личный инструктор-куратор. Он будет «вести» курсанта до получения прав и помогать решать проблемы, отвечать на вопросы и научит вас не только водить и переключать скорости, но и чувствовать автомобиль. На роли кураторов выбраны опытные водители.

Отличительная особенность школы – наличие отдела контроля качества. Если что-то пойдет не так, можно обратиться по телефону горячей линии. Есть возможность связаться с руководством напрямую. Специалисты отдела проследят, чтобы образовательная услуга предоставлялась на высоком уровне, и помогут решить спорные вопросы.

Как проходит обучение?

Обучение в автошколе МскСити проходит в удобном формате. Можно заниматься с группой в учебном классе или дистанционно – слушая лекции онлайн в личном кабинете. Слушать их можно не только в прямом эфире, все уроки остаются в записи.

Дистанционная учеба не отменяет общения с преподавателем. Интересующие вопросы ему можно задать посредством личного кабинета. При просмотре лекции в прямом эфире – по ее ходу. Если информация изучается в записи, для связи с преподавателем есть отдельная функция.

Практика также проводится удобно: либо сначала на площадке, либо сразу в городе. Пересдача и теории, и практики бесплатная, а экзамен в ГИБДД сдается группой, с предоставлением автошколой автомобиля.

Удобное расположение филиалов

Удобство еще в том, что у автошколы множество филиалов по городу. Большинство из них находятся в шаговой доступности от наиболее популярных станций метро. Будущий водитель сам выбирает, у какой станции он будет проходить теоретический курс и когда будет встречаться с инструктором по практике. Вам не придется добираться через весь город в учебное заведение, тратя время, деньги и нервы.

Высокий уровень

МскСити входит в десятку лучших автошкол Москвы. За годы работы она подготовила и выпустила более 15 тысяч водителей. Школа лицензирована и аккредитована, у нее есть все необходимые для ведения образовательной деятельности документы. С ними можно ознакомиться при заключении договора. Преподавательский и инструкторский состав отличается высоким профессионализмом и имеет разрешение на осуществление этой деятельности.

Особенности практических занятий

Вот как будут проводиться занятия практикой в МскСити:

все часы отмечаются в личном кабинете;

занятия ведутся в удобное время по индивидуальному графику;

встреча с инструктором проходит на станции «Рязанский проспект»;

стоимость занятий одинакова, вне зависимости времени суток и дней недели;

возможность вспомогательных часов с инструктором без повышения стоимости;

возможность сменить инструктора, если заниматься с другим удобнее;

продолжительность практического курса 1,5-2 месяца.

За установленный срок будущий водитель получит необходимые для езды в мегаполисе навыки и сможет без проблем сдать экзамен в ГИБДД.

Преимущества личного кабинета

Дистанционное обучение через личный кабинет дает возможность получить водительское удостоверение даже очень занятым людям, у которых нет возможности посещать занятия в школе. Но не только. Личный кабинет будет полезен и тем, кто ходит на занятия в группу.

Вот какие преимущества есть у этого сервиса:

календарь обучения, по которому можно посмотреть и сверить график занятий;

личная информация, необходимая для учебы, собранная в одном месте – при этом конфиденциальная;

лекции как в прямом эфире, так и в записи;

краткий видеокурс, доступный к просмотру в любое время, позволяющий освежить в памяти знания;

возможность в любое время задать интересующий вопрос преподавателю;

необходимая для обучения литература в электронном виде в свободном доступе;

раздел с тестами, где можно проверить уровень своих знаний.

А также здесь можно пообщаться с менеджером, куратором, инструктором либо с отделом по контролю качества и решить спорные вопросы и возникшие проблемы.

Как записаться в автошколу

Чтобы стать курсантом МскСити, существует два варианта. Первый – приехать в центральный офис организации, взяв с собой паспорт и взнос за обучение. Там можно ознакомиться со всеми документами школы, сделать фотографии для оформления, заключить договор и договориться о дне начала уроков. Приступить к ним можно практически сразу же после заключения договора.

Второй вариант подходит для занятых людей, у которых нет возможности лично посетить центральный офис. Чтобы заключить договор в этом случае, к вам приезжает менеджер, составляет необходимые бумаги в двух экземплярах, принимает оплату. Вам остается один экземпляр договора и квитанция об оплате.

Лучшие инструкторы

Обучением здесь занимаются исключительно опытные инструкторы. Их высокую квалификацию подтверждают благодарности и отзывы от получивших права учеников. Инструктор будет курировать вас с первого дня учебы и до момента получения прав. Они научат не просто крутить руль, но и чувствовать машину, управлять ею лучшим образом в любой ситуации.

Лучший автопарк

Автопарк МскСити наполнен исключительно новыми автомобилями – не старше 2014 года выпуска. Все они застрахованы. Отличительная особенность – большое разнообразие. Есть автомобили премиум-класса. Каждый студент может выбрать, на чем обучаться. Кроссоверы, седаны – удастся подобрать машину, максимально похожую на ту, на которой вы собираетесь ездить, став полноправным водителем.

Формирование цен

В стоимость обучения на категорию B в МскСити нее включены теория и практика, учебные пособия, ГСМ, амортизационные сборы, пересдача внутренних экзаменов, обслуживание личного кабинета, подготовка пакета документов для сдачи экзаменов в ГИБДД, сопровождение на них, подача автомобиля на экзамен в ГИБДД. Ни за что не придется платить отдельно, вы можете рассчитывать на полное отсутствие скрытых платежей!

МскСити предоставляет возможность сэкономить. Обучение дистанционное дешевле стандартного. Запись через интернет дает скидку в 5000 рублей, акция «Приведи друга» уменьшит стоимость на тысячу. Вспомогательные часы с водителем предоставляются со скидкой 10%. Можно учиться в рассрочку.

Благодарные отзывы

В МскСити функционирует отдел контроля качества обучения, сотрудники которого тщательно следят за образовательным процессом. В результате качество знаний у водителей – на высоте. Это подтверждают многочисленные восторженные отзывы клиентов, которые легко найти и прочитать в Сети. Они отмечают не только высокое качество полученных знаний, но и легкость, непринужденность обстановки, в которой проходят занятия.

Преимущества по сравнению с другими школами

Достаточно сравнить МскСити с большинством других автошкол, чтобы понять, какие у нее преимущества:

возможность приступить к занятиям на следующий день после заключения договора;

полноценно оборудованные кабинеты для занятий теорией;

возможность поэтапной оплаты;

сопровождение на экзаменах в ГИБДД;

полностью оборудованный автодром;

наличие личного куратора;

индивидуальный подход;

отсутствие скрытых платежей;

стоимость обучения, в которую включено все.

Положительные отзывы о МскСити не зря отмечают то, что учиться не только удобно, но и приятно. Здесь квалифицированные, вежливые, внимательные инструкторы и преподаватели теории. Ведь на первом месте в автошколе человеческое отношение и индивидуальный подход к каждому ученику.