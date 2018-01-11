«КАМАЗ» подвёл итоги производства за 2017 год



Покорении якутских озер на КАМАЗах.

Источник: http://kamaz.org/ Покорении якутских озер на КАМАЗах.Источник: http://kamaz.org/

Подведены производственные итоги ПАО «КАМАЗ» за декабрь и 2017 год в целом. Автомобилей в 2017 году выпущено на 12 процентов больше, чем в прошлом году.

Подразделения единого технологического цикла «КАМАЗа» в декабре произвели 4 238 машкомплектов. Всего за год их выпущено 39 525 единиц, на 12% больше, чем за 12 месяцев прошлого года (АППГ). Завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» выпустили и отгрузили своим потребителям в декабре более 4,5 тыс. двигателей и силовых агрегатов. Всего за год изготовлено этого вида продукции почти 42 тысячи единиц (+10,5% к АППГ).

Дилеры, сервисные центры, корпоративные и другие потребители «КАМАЗа» получили с начала года запасных частей на сумму около 23 млрд. рублей (+39% к АППГ), в том числе в истекшем месяце – на два млрд. В декабре выпущено продукции диверсификации на сумму 1,84 млрд. руб., а всего с начала года – более чем на 8 млрд. рублей (+20% к АППГ).

Итоги продаж автомобилей КАМАЗ в декабре и по итогам 2017 года будут опубликованы позднее.