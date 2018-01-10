Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2018 году
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Цех сборки на предприятии концерна "Тракторные заводы".
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
Начавшаяся в 2017 году диверсификация ОПК станет приоритетным направлением промышленной политики на ближайшие 10-15 лет.
Развитие процессов диверсификации будет связано с обеспечением эффективной реализации предприятиями ОПК инвестпроектов в гражданских отраслях, привлечением инвестиций в проекты по производству продукции двойного назначения, а также увеличением объемов ее продаж в среднесрочной перспективе.
Локомотив национальной экономики
Согласно поручения Владимира Путина от 23 сентября 2016 г. перед отечественной оборонной промышленностью стоит задача нарастить долю продукции гражданского и двойного назначения с текущих 16,8% до 17% к 2020 году, до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году.
В отраслевом разрезе объемы производства гражданской продукции по отраслям ОПК имеют следующую структуру: авиапромышленность – 47,1%, промышленность обычных вооружений – 15,6%, боеприпасы и спецхимия – 11%, судпром – 12,2%, радиоэлектронная промышленность – 14,1%
ОПК может и должен играть важнейшую роль в развитии национальной экономики по следующим трем направлениям.
Первое – научно-техническое развитие. Трансфер технологий (в обе стороны), прорывные НИОКР. В текущих экономических реалиях в развитых странах ОПК становится источником новых технологий для гражданских сегментов и одновременно их активным потребителем.
В текущих экономических реалиях в развитых странах ОПК становится источником новых технологий для гражданских сегментов и одновременно их активным потребителем.
Второе – квалифицированные кадры. ОПК выступает сектором экономики, где востребованы наиболее квалифицированные кадры – рабочих, инженеров, разработчиков. А также источником поддержания компетенций по работе с высокотехнологичными производствами в других сегментах экономики.
Третье – развитие кооперационных цепочек. Организации ОПК являются центром экосистемы высокотехнологических компаний: поставщиков третьего-четвертого уровня комплектации, поставщиков оборудования и технологий, партнеров по производству гражданской продукции.
Ключевые задачи
Главная цель сегодня – стимулирование использования потенциала организаций ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
Главная цель сегодня – стимулирование использования потенциала организаций ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
В числе ключевых задач на федеральном уровне можно назвать следующие.
Первая: стимулирование выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями ОПК.
Вторая: обеспечение реализации наукоемких инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности.
Третья: обеспечение двустороннего трансфера технологий между ОПК и гражданским сектором.
Четвертая: обеспечение модернизации производства гражданской продукции организациями ОПК.
Есть шанс обеспечить стабильный выпуск гражданской продукции в условиях сокращающегося гособоронзаказа.
В результате реализации этих задач есть шанс обеспечить стабильный выпуск гражданской продукции в условиях сокращающегося гособоронзаказа. Это первый ожидаемый результат.
Второе – ускоренное технологическое перевооружение, расширение и модернизация производств организаций ОПК. Третье – создание и выведение на рынок организациями ОПК новой конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.
Четвертый результат – коммерциализация результатов научных исследований и разработок, реализуемых организациями ОПК.
Достижение таких результатов может обеспечить стабильность развития оборонной промышленности.
Главные риски
Дальнейшее развитие процессов диверсификации будет связано с обеспечением эффективной реализации предприятиями ОПК инвестпроектов в гражданских отраслях. А также привлечением инвестиций в проекты по производству гражданской продукции и увеличением объемов ее продаж в среднесрочной перспективе.
Сокращение гособоронзаказа вызовет серьезные сложности: остановка производств, снижение рентабельности и др.
Конечно же существуют и риски. По оценкам коллегии ВПК РФ, для ряда предприятий ОПК и страны в целом сокращение гособоронзаказа вызовет серьезные сложности: остановка производств, снижение рентабельности, перевод работников на сокращенную неделю или в неоплачиваемые отпуска.
Кроме того, это приведет к избавлению от социально значимых непрофильных активов, банкротству предприятий и частичному нарушению кооперационных цепочек. Из-за ухода комплектаторов нижних уровней в связи с уменьшением объемов заказов.
Повышаются угрозы социальной и политической стабильности – на оборонных предприятиях занято около 2 млн человек, то есть 3% от общего числа работающих.
Повышаются угрозы социальной и политической стабильности – на оборонных предприятиях занято около 2 млн человек, то есть 3% от общего числа работающих.
В целом, можно выделить следующие три группы рисков реализации процессов диверсификации ОПК.
Первая группа – макроэкономические риски. Рост отечественной экономики пока не принял устойчивого характера, во многом он базируется на воспроизводстве прежней сырьевой модели развития. Это может привести к росту стоимости заимствований, что осложнит поддержание объема финансирования мероприятий по диверсификации из внебюджетных источников.
Вторая группа – финансовые риски, в том числе не всегда удовлетворительное текущее финансовое положение многих промышленных предприятий ОПК. В открытых источниках тому свидетельств становится все больше и больше. Чтобы нивелировать этот риск – необходимо продолжение программ льготного заемного финансирования.
Третья группа – инновационные и производственные риски. Технологические риски реализации проектов, обусловлены техническим состоянием исследовательского и испытательного оборудования, недостатком средств на проведение НИОКР в гражданских отраслях, затрудненным трансфером зарубежных технологий.
В этих условиях целесообразно разработать новые механизмы господдержки диверсификации, порядка проведения технологического аудита организаций ОПК и субъектов МСП, планирующих инвестпроекты в ОПК. В том числе с учетом реализации проектов Национальной технологической инициативы и других программ в гражданской сфере.
Денис Журенков
Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России.
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10.01.2018
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