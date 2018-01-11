Американский флот вооружается лазерными установками



Тестирование Laser Weapon System (LaWS) на борту десантного транспорта-дока USS Ponce у побережья США, 2014 год.

Источник: John Williams/U.S. Navy/Reuters Тестирование Laser Weapon System (LaWS) на борту десантного транспорта-дока USS Ponce у побережья США, 2014 год.Источник: John Williams/U.S. Navy/Reuters

Военно-морские силы США испытают боевой лазер нового поколения. Сегодня, 11 января, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что новый американский корабль USS Portland (LPD 27) вскоре получит установку LaWS (Laser Weapon System) нового поколения.

Минобороны США всерьёз нацелено на использование боевых лазеров. На данный момент это оружие сравнительно дорогое, но имеет практически неограниченный боекомплект и "бесплатные" боеприпасы. Первый этап тестирования лазерного оружия на борту американского корабля стартовал в 2014 году, когда система LaWS была установлена на десантном транспорте-доке USS Ponce (LPD-15).

Работа системы LaWS на десантном транспорте-доке USS Ponce

Осенью текущего года транспорт-док USS Portland (LPD 27) получит установку LaWS нового поколения, при этом в военном ведомстве пока не раскрывают её характеристик. По словам Брайана Мэткалфа, руководителя программы Laser Weapon System ВМС США, речь идёт об опытной эксплуатации, лазерная установка пока не будет интегрирована в боевую систему корабля, и её дальнейшая судьба будет зависеть от результатов испытаний.

На сегодняшний день практически все виды американских войск тестируют различные типы лазерного оружия. Так, ВМС США испытывают корабельные установки Laser Weapon System (LaWS), сухопутные войска — мобильную установку Army High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL-MD), Корпус морской пехоты — лазерную систему ПВО Ground Based Air Defense System (GBAD). Для американских ВВС разрабатываются системы Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), способные уничтожать ракеты. Кроме того, боевые лазерные установки разрабатываются для ударных вертолётов AH-64 Apache и "летающей артбатареи" AC-130.