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Украина негодует по поводу сотрудничества Siemens с Ростехом

12.01.2018 Военное обозрение 133 0
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В украинских СМИ появились материалы, в которых немецкая компания Siemens обвиняется в продолжающемся сотрудничестве с российскими фирмами. Наибольшее негодование у Киева вызывает информация о том, что Siemens работает в кооперации с "Ростехом", реализуя проект клинико-диагностических лабораторий. Для реализации проекта, как сообщается, создано совместное предприятие "Сименс здравоохранение", инвестиции в которое на первом этапе составило около 4 млрд рублей.

Из материала, опубликованного УНИАН:

Лаборатории создаются в административных центрах субъектов РФ и будут предоставлять услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens.

www.globallookpress.com

Представители немецкой компании эти сообщения никак не комментируют, зато в "Ростехе", как пишут украинские СМИ, сотрудничество с немецкими партнёрами подтвердили. Сообщается, что рассматривается вопрос локализации производства лабораторного оборудования и расходных материалов на российской территории.

Судя по тому "тону", с которым информация преподносится в украинских СМИ, в Киеве всерьёз считали, что "Сименс", работающий в России больше века, уйдёт из страны и всех бизнес-проектов после обвинений в поставке газовых турбин, которые впоследствии (уже будучи российской собственностью) были перемещены на Крымский полуостров.

Напомним, что "Сименс" после скандала подал в суд на российские компании, которые перепоставили турбины в Крым. Суд в действиях компаний, которые распоряжались уже фактически своей собственностью, ничего криминального не нашёл. И Siemens спокойно продолжил свою работу в России.
11.01.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Siemens

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