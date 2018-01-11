На Украине хотят возобновить производство "почти ядерных" ракет
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На Украине предпринимаются попытки возобновить программу по производству ракет, "близких" к ядерным по поражающей силе. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала "112 Украина".
По словам экс-министра, речь идет о проекте многофункционального ракетного комплекса "Сапсан", который должен заменить соответствующую технику советского производства.
Иллюстрация на тему создания украинского комплекса "Сапсан"
vpered-i-vhoru.livejournal.com
Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе
— заявил Гриценко.
Напоминаем, что в 2006 году Совет безопасности Украины заключил договор с днепропетровским КБ "Южное" на разработку многофункционального ракетного оперативно-тактического проекта "Сапсан". Изначально комплекс должен был поступить на вооружение в украинскую армию в 2011-2012 годах, однако из-за недостаточного финансирования завершить разработку в намеченный срок не удалось. В 2013 году Минобороны Украины вообще отказалось от данного проекта из-за неэффективного использования средств государственного бюджета.
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11.01.2018
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