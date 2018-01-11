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Двигатели для гиперзвукового беспилотника напечатают на принтере

12.01.2018 Life.ru 110 0
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SR-72
Предполагаемый вид самолета SR-72.
Источник: Lockheed Martin

Новые технологии должны помочь американцам создать гиперзвуковой дрон-разведчик будущего.

Вице-президент Skunk Works Джек О"Бэннион, во время выступления на проходящей в настоящее время конференции AIAA SciTech 2018 рассказал, что новейший беспилотный летательный аппарат SR-72, способный к полёту на гиперзвуковых скоростях, получит гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, созданный при помощи трёхмерной печати, или это ещё называют аддитивной технологией.

Беспилотник разрабатывается в интересах армии США и должен будет заменить до сих пор стоящий на вооружении самолёт-разведчик SR-71 Blackbird. Этот самолёт мог развивать скорость до 4000 километров в час, однако оказался чрезвычайно дорог для выполняемых задач.

SR-72 тоже будет способен к гиперзвуковым полётам, для чего на борту дрона установлено сразу несколько видов двигателей - обычный турбореактивный для старта и полёта на скоростях до 1,5-2 скоростей звука, и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, он будет включаться уже после достижения достаточной скорости и работать на скоростях от 4 до 6 скоростей звука.

А вот между этими числами находится так называемая скоростная яма, когда реактивные двигатели уже не могут разгонять самолёт, а прямоточному двигателю ещё недостаточно скорости, чтобы стартовать. Однако, по словам американских разработчиков, для преодоления этого разрыва ими было применено несколько высокотехнологичных решений.

Первые испытания SR-72 состоялись ещё в июле 2017 года, однако о результатах испытаний ничего не слышно до сих пор.
11.01.2018
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США
Проекты
БПЛА
ГЗЛА

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