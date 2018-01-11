

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на позитивный диалог с США по СНВ-3, но отмечает, что у РФ нет доказательств, что Вашгингтон при переоборудовании части носителей в рамках договора не будет их использовать для ядерного оружия.

"У нас с теми же американскими партнерами идет дискуссия по СНВ-3. Сейчас они вдруг заявили, правда, в рамках договора, что они хотят часть носителей - самолеты и подводные лодки - переоборудовать в их шахты, переоборудовать в такие, которые нельзя использовать для применения ядерного оружия", - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

Он пояснил, что данный вопрос предусмотрен в договоре при условии согласования с другой стороной.

"В договоре это предусмотрено. Но в договоре также записано, что это возможно только в том случае, если другая сторона - в данном случае российская сторона - верифицирует такие изменения и убедится в том, что возвратного потенциала не будет, что их назад невозможно эти шахтные установки, соответствующую технику на самолетах-носителях перестроить для использования под ядерное оружие", - пояснил Путин.

"Пока таких доказательств у нас нет. И пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным", - сказал Путин.