Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин рассчитывает на позитивный диалог с США по СНВ-3

12.01.2018 РИА Новости 197 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на позитивный диалог с США по СНВ-3, но отмечает, что у РФ нет доказательств, что Вашгингтон при переоборудовании части носителей в рамках договора не будет их использовать для ядерного оружия.

"У нас с теми же американскими партнерами идет дискуссия по СНВ-3. Сейчас они вдруг заявили, правда, в рамках договора, что они хотят часть носителей - самолеты и подводные лодки - переоборудовать в их шахты, переоборудовать в такие, которые нельзя использовать для применения ядерного оружия", - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

Он пояснил, что данный вопрос предусмотрен в договоре при условии согласования с другой стороной.

"В договоре это предусмотрено. Но в договоре также записано, что это возможно только в том случае, если другая сторона - в данном случае российская сторона - верифицирует такие изменения и убедится в том, что возвратного потенциала не будет, что их назад невозможно эти шахтные установки, соответствующую технику на самолетах-носителях перестроить для использования под ядерное оружие", - пояснил Путин.

"Пока таких доказательств у нас нет. И пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным", - сказал Путин.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.01 08:02
  • 1
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 12.01 07:56
  • 2
Противоминную оборону флота поручили роботам
  • 12.01 07:33
  • 2
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 12.01 07:29
  • 1
Ходовые испытания корвета "Гремящий" начнутся в июне
  • 12.01 07:28
  • 10
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 12.01 07:27
  • 1
Три фрегата проекта 11356 будут достроены - замминистра обороны РФ
  • 12.01 07:24
  • 5983
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.01 07:13
  • 135
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 12.01 06:21
  • 4
Источник: техническое проектирование эсминца "Лидер" начнется после 2020 года
  • 12.01 06:13
  • 41
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 12.01 06:08
  • 163
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.01 05:49
  • 46
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 12.01 03:25
  • 48
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 12.01 02:30
  • 2
Путём обновления
  • 12.01 02:24
  • 3
Крылья Украины нуждаются в поддержке
другие обсуждаемые темы