Cилы ООН приобрели 80 индонезийских бронетранспортеров Anoa

Как сообщила индонезийская газета "Tribun Lampung", председатель и генеральный директор индонезийского государственного военно-промышленного объединения РТ Pindad Абрахам Мозе (Abraham Mose) заявил журналистам 9 января 2018 года в Бандунге, что возглавляемая им компания завершила реализацию контракта на поставку 29 бронетранспортеров Anoa с колесной формулой 6х6 для контингента миротворческих сил ООН в Центрально-Африканской Республике MINUSCA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central Africa Republic). Всего же, по словам Мозе, РТ Pindad поставила ООН в общей сложности 80 бронетранспортеров Anoa для трех миротворческих миссий - MINUSCA (в ЦАР), UNAMID (в Дарфуре, Судан) и UNIFIL (в Ливане).

Колесные бронетранспортеры APS-3 Anoa, изготовленные индонезийским государственным военно-промышленным объединением РТ Pindad для миротворческих сил ООН. Бандунг, 04.12.2017 (с) IMF / defense-studies.blogspot.com

Комментарий bmpd. Поставки БТР Anoa силам ООН стали первым значительным экспортным достижением в продажах этих машин, являющихся первым полноценным серийным образцом бронетехники индонезийского производства.

Напомним, что 14-тонный колесный (6х6) бронетранспортер APS-3 Anoa был разработан РТ Pindad при содействии французской компании Renault Truck Defence (RTD) по соглашению 2003 года и является фактически аналогом известного французского БТР VAB. Серийное производство Anoa для министерства обороны Индонезии было начато при содействии RTD в 2008 году и настоящему времени для индонезийской армии изготовлено уже не менее 260 машин в различных вариантах. БТР оснащается дизельным двигателем Renault MIDR 062045 мощностью 320 л.с. и автоматической трансмиссией ZF S6HP502.

До поставок силам ООН БТР Anoa, несмотря на активное продвижение его РТ Pindad на рынке, не поставлялся на экспорт, за исключением передачи Индонезией в порядке помощи четырех машин национальной полиции Восточного Тимора. 15 единиц этих БТР (с опционом еще на 20) были в 2011 году заказаны Брунеем, однако этот контракт так и не был реализован.

С 2010 года РТ Pindad ведется отработка усовершенствованного 15-тонного БТР Anoa 2 c новым бронекорпусом с усиленной защитой и с более мощным двигателем. На основе ходовой части (6х6) Anoa 2 была создана и с 2010 года испытывалась колесная боевая машина Badak, оснащенная бельгийской башней CMI Defence CSE 90LP с 90-мм нарезной пушкой Mk 3M. В начале 2016 года министерство обороны Индонезии выдало PT Pindad контракт на поставку 50 бронированных машин Badak.

Колесные бронетранспортеры APS-3 Anoa в различных вариантах, изготовленные индонезийским государственным военно-промышленным объединением РТ Pindad для миротворческих сил ООН. Бандунг, 04.12.2017 (с) IMF / defense-studies.blogspot.com