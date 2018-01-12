Путём обновления



Начальник Морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Начальник Морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Морская авиация ВМФ наращивает усилия по модернизации своего потенциала

В ушедшем году морскую авиацию ВМФ пополнили новые летательные аппараты, успешно проводилась плановая модернизация имеющейся техники. Не менее масштабные планы обновления на будущее. Об этом «Красной звезде» рассказал начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

В 2017 году обновление вели по нескольким направлениям. Так, продолжаем работу по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолёты Су-30СМ. В этом году получили шесть летательных аппаратов. В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ – это базовый самолёт.

Продолжается серьёзная работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы. Это и Ил-38 – модернизация его в вариант Ил-38 «Новелла», и Ка-27 – этот вертолёт на ближайшую перспективу будет составлять основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок. В 2017 году получили более 10 новых вертолётов Ка-27М.

Кроме того, проводим модернизацию противовоздушной обороны: наши соединения ПВО, входящие в состав ВМФ, получают новые комплексы С-400. Обновили практически весь парк радиотехнических средств, используемых на аэродромах. Причём это самые современные цифровые средства. Также на всех действующих аэродромах поменяли техническую систему руководства полётами.

Ещё в этом году планируем принять и в следующем ввести в эксплуатацию два аэродрома – Чкаловский и Североморск-1. Они полностью отремонтированы и приспособлены для базирования морской авиации. По сути, их можно назвать новыми, так как вся прежняя инфраструктура снесена и всё сделано с нуля: покрытие взлётно-посадочной полосы, рулёжные дорожки и так далее.

Подготовка морских лётчиков также идёт по пути интенсификации. Показатель налёта в объединениях и соединениях МА ВМФ увеличился почти в 2 раза. Средний налёт на один экипаж в частях морской авиации в период с 2012 по 2017 год вырос более чем в 1,6 раза.

– Игорь Сергеевич, видимо, и в будущем году работа продолжится по названным направлениям?

– Конечно. Мы продолжим закупку самолётов Су-30СМ – реализуемая программа по замене авиационного парка большая и рассчитана на десять лет. То же касается поставок модернизированных вертолётов Ка-27М.

В перспективе рассматриваются вопросы по приёму в состав морской авиации ВМФ самолётов-амфибий Бе-200 – готовимся к их эксплуатации в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов. Кроме того, планируем модернизацию под новые противолодочные комплексы самолётов-амфибий Бе-12 – это позволит им стать вполне современными и успешно выполнять задачи. В целом можно отметить, что одно из основных направлений деятельности – это активная модернизация имеющегося парка летательных аппаратов. Хотя проводятся и НИОКРы по разработке новых самолётов и вертолётов, ударных комплексов для морской авиации – это наше будущее. На сегодняшний день более чем в полтора раза выросла оснащённость морской авиации ВМФ современной техникой. Оснащение самолётов Су-24М и Су-33 прицельно-навигационным комплексом «Гефест» существенно повысило их возможности по высокоточному поражению наземных целей. Количество современных воздушных судов морской авиации ВМФ увеличилось в 1,7 раза.

В морской авиации ВМФ продолжается активная модернизация парка летательных аппаратов

– Поставляемая техника требует соответствующей подготовки лётного состава. В частности, что можно сказать об использовании учебно-тренировочных комплексов НИТКА в Ейске и в Крыму?

– Как известно, комплекс на аэродроме в городе Саки полностью адаптирован под тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Поэтому с учётом продления сроков его эксплуатации мы продолжим готовить лётный состав палубной авиации – это по-прежнему их основной полигон.

В Ейске на комплексе НИТКА проводим исследования и испытания новых технических устройств и систем обеспечения полётов с улучшенными характеристиками, которые в ближайшей перспективе планируем ввести в строй. То есть основная его функция – это испытания, хотя он тоже будет использоваться для подготовки лётного состава. Эта подготовка ведётся в Ейске на постоянной основе. Совсем недавно в учебном батальоне Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ в Ейске завершён очередной цикл подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации флотов.

В рамках цикла обучения, который проходил с июля по ноябрь 2017 года, подготовлено свыше 100 младших авиационных специалистов по 4 военно-учётным специальностям, включая специализации по наземным средствам обслуживания авиационной техники и средствам поиска и поражения подводных лодок.

Экзаменационная комиссия, назначенная приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королёва, детально оценила уровень полученных знаний курсантами учебного батальона. В настоящее время курсанты направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Также в Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России в Ейске в период с 2017 по 2018 год включительно спланировано обучить более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава в 50 учебных группах центральных офицерских курсов.

Сегодня на офицерских курсах Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ в Ейске проходит очередной цикл обучения более 50 слушателей по 14 авиационным специальностям с Тихоокеанского, Черноморского, Северного и Балтийского флотов. Ранее, в конце октября 2017 года, закончено обучение в группе командиров, старших помощников командиров кораблей, несущих палубную авиацию, по кругу вопросов организации воздушного движения.

В 2017 году учебный смешанный авиационный полк центра закончил переучивание на самолёты, вертолёты (всего типоряда) морской авиации более 40 лётчиков и штурманов. Налёт полка по итогам 2017 года превысил 4500 часов, налёт на одного лётчика – более 150 часов.

– Смена опытным пилотам готовится?

– Достаточно большое поступление молодых лётчиков ожидаем в будущем году, а в дальнейшем они будут ежегодно приходить к нам на плановой основе. Поэтому готовимся к работе с пополнением. Мы сейчас в достаточной степени укомплектованы лётно-подъёмным и штурманским составом.

Если говорить о совершенствовании выучки в целом, то отмечу, что уже второй год поступательно отрабатываем действия лётного состава по дозаправке в воздухе – как в тяжёлой, так и истребительной, штурмовой авиации, что позволит значительно повысить их эффективность. Поставлена задача – в течение ближайших нескольких лет вывести всех на уровень дозаправки. Весь лётный состав должен быть готов к этому.

– Сейчас большое внимание уделяется обобщению опыта участия в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике. Морская авиация ВМФ тоже внесла значительный вклад в борьбу с терроризмом…

– Этот опыт нам многое дал: впервые за многие годы участвовали в реальных боевых действиях с боевым применением сил и средств. За очень короткий срок переделали истребители Су-33 в многоцелевые самолёты. Сейчас они готовы действовать в качестве штурмовиков и бомбардировщиков. Причём с высокой точностью, что подтвердило использование в Сирии.

В целом многое меняем с учётом новых требований. К примеру, теперь используем систему наведения, которая прошла проверку в САР. В следующем году спланировали работу на полигонах, где целеуказание будут вести наши штурманы. Предполагаем скоординировать работу с береговыми войсками. Совместно с ними подготовим специалистов, которые с помощью соответствующей аппаратуры станут вести целеуказание с переднего края.

В ходе повседневной учёбы с учётом полученного опыта отрабатываем боевые тактические приёмы, а также действия с использованием дежурства в воздухе, чтобы работать не только по неподвижным, но и по движущимся целям. Актуальна и передача данных по целям на большие радиусы через ретрансляцию с борта самолёта. Словом, достаточно серьёзно анализируем, обобщаем и используем полученный опыт, в том числе с подключением возможностей Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова.

Олег Починок