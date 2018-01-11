Реализация новой фрегатной программы ВМС Франции



Фрегат ВМС Франции La Guepratte.

Источник: © AFP 2017 / Eric Estrade Фрегат ВМС Франции La Guepratte.Источник: © AFP 2017 / Eric Estrade

"Военный Паритет", 11 янв. 2018 – Компания iXblue, специализирующаяся по навигационным системам, выбрана компанией Naval Group для оснащения пяти новых 4000-тонных фрегатов, предназначенных для французского флота. Ответственная за программу этих кораблей компания Naval Group подписала контракт с iXblue на приобретение инерциальных навигационных систем (ИНС) Marins и блоков распределения и обработки данных Netans для оснащения пяти фрегатов нового поколения.

"Компания iXblue гордится тем, что получила заказ от Naval Group. Контракт является результатом многолетнего сотрудничества с Naval Group, с которой мы работаем над несколькими экспортными программами и впервые система iXblue была выбрана для оснащения нового крупного боевого корабля французского флота, что подчеркивает качество и надежность нашего оборудования, которое стало стандартом на рынке военно-морской техники и задействовано в крупной программе обновления ВМс Франции", говорит Томас Бурет, руководитель отдела инерциальных систем и приложений компании.

ИНС этого типа уже были выбраны ВМС Великобритании и Германии в 2016 году. Система Marins предлагает клиентам высокотехнологичные решения, отвечающие самым строгим требованиям современных боевых кораблей. Основываясь на технологии волоконно-оптического гироскопа iXblue, инерциальные навигационные системы Marins обладают весьма высокой производительностью и обеспечивают очень точную информацию о местоположении корабля, для судовождения, скорости независимо от среды, в том числе в условиях отсутствия спутниковой навигации.

В основе навигационной системы лежит модуль распределения и обработки данных Netans, который напрямую взаимодействует с датчиками корабля, получает, анализирует, сопоставляет, а затем распространяет данные на все бортовые системы. Данные от Netans обеспечивают надежную, последовательную и точную навигационную информацию в самых сложных операционных средах, в том числе в условиях наличия киберугроз, с которыми сталкиваются ведущие военные флоты стран мира.

Интегрированные на единую платформу навигационные системы Marins и блоки распределения и обработки Netans соответствуют строгим требованиям крупных боевых кораблей с точки зрения производительности, мощности и стоимости эксплуатации. Навигационные системы iXblue уже стоят на борту кораблей более чем 35 стран, включая ряд французских военно-морских судов. Весь французский флот также оснащен навигационным ПО WECDIS производства iXblue (SENIN). Этот новый контракт с Naval Group усиливает присутствие iXblue на этом рынке и даст ей и дальше играть роль ведущего поставщика в области навигации.

В апреле 2017 года министерство обороны Франции объявило о контракте с консорциумом DCNS (теперь группа Naval Group) на разработку и строительство пяти фрегатов класса FID (Frgate de Taille Intermdiaire, или фрегата среднего водоизмещения). Первый из пяти кораблей должен быть поставлен флоту в 2023 году, оперативное развертывание с 2025 года.

FTI будет иметь водоизмещение около 4200 тонн, экипаж 125 моряков, будет способен решать задачи ПЛО и ПВО, борьбу с минами, а также поддерживать миссии подразделений спецназа.

Главный подрядчик - Naval Group, компания Thales – будет производить ряд совершенно новых систем следующего поколения:

- Компактный сонар CAPTAS-4

- РЛС SEA FIRE

- Интегрированная морская система связи Aquilon

- Система РЭБ SENTINEL

Safran Electronics & Defence предоставит новый оптико-электронный датчик PASEO XLR.

Предварительная конфигурация фрегата (ожидает подтверждения флотом):

76 мм артустановка

2x20 мм дистанционно управляемые пушки Narhwal

8 ПУ ПКР Exocet MM40 Blk III

2 УВП Sylver А50 для 16 ЗУР Aster 30

Дополнительное пространство для размещения еще двух УВП Sylver A70

Торпеды MU90

Ангар для одного вертолета NH90 и одного БПЛА

4 установки Sylena Mk2 для отстрела помех