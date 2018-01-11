SpaceX попросила Украину о срочной помощи
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Транспортный самолет Ан-124-100М (регистрационный номер UR-82027, серийный номер 02-08, заводской номер 19530502288) авиакомпании "Авиалинии Антонова". США, 15.01.2017.
Источник: Иван Вукадинов / russianplanes.net ( ссылка )
Американская компания SpaceX обратилась к украинскому государственному предприятию "Антонов" с просьбой предоставить грузовой самолет AН-124-100 "Руслан" для транспортировки головной части ракеты Falcon 9 из Лос-Анджелеса во Флориду. Заявка опубликована на американском информационном сайте авиаперевозок Daily Airlines Filings.
Украинская компания будет транспортировать крупногабаритные ракетные комплектующие (1788 на 564 на 417 сантиметров общим весом примерно 28,1 тонны) до Титусвилля или непосредственно на мыс Канаверал. Перелет планируется провести в период с 10 по 13 января 2018 года.
В заявке отмечается важность своевременной доставки груза для SpaceX: "Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года приведет к дополнительным последствиям, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы слишком дорогим для SpaceX и клиентов".
В декабре прошлого года в эфире программы "Хард с Влащенко" на украинском телеканале ZIK генпрокурор страны Юрий Луценко предложил отдать днепровский завод "Южмаш" основателю SpaceX Илону Маску.
Входящее в "Антонов" подразделение "Авиалинии Антонова" специализируется на международных грузовых авиаперевозках. Предприятие, созданное в 1989 году, выполняет примерно 35 процентов мирового объема перевозок по воздуху крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Парк компании cостоит из одного самолета Ан-225 "Мрия", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", двух Ан-12, одного Ан-26 и одного Ан-74Т.
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11.01.2018
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