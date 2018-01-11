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Истребители пятого поколения появятся и у западных соседей России

12.01.2018 Lenta.ru 123 0
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F-35A
Посадка на эстонской авиабазе Эмари одного из двух прибывших с кратковременным демонстративным развертыванием истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 34-й истребительной эскадрильи 388-го истребительного крыла ВВС США (номер ВВС США 14-5094, серийный номер AF-95). 25.04.2017.
Источник: Сийм Лыви / ERR

США поставят Норвегии 52 истребителя пятого поколения F-35A. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом объявила норвежский премьер Эрна Сульберг, передает Fox Business.

Помимо этого, страна приобретет патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. Сумма сделки составит 10 миллиардов долларов.

Представитель авиастроительной компании Lockheed Martin уточнил, что первые три F-35A прибыли в Норвегию в ноябре 2017 года. Спустя месяц их позволили осмотреть трем российским офицерам; официально это первый случай, когда военнослужащим из России дали возможность лично увидеть самолет этого типа.

Таким образом, Норвегия станет первой граничащей с Россией на западе страной, имеющей на вооружении истребители пятого поколения. Машиной подобного класса обладает и КНР, в 2017-м принявшая на вооружение Chengdu J-20 (по китайской номенклатуре этот самолет классифицируется как четвертого поколения). Японская корпорация Mitsubishi, несмотря на развернутое в стране производство F-35, ведет разработку собственного истребителя X-2 Shinshin.

Российский истребитель пятого поколения Су-57, как ожидается, будет принят на вооружение в стране в 2018 году, но первую партию из 12 самолетов военным начнут передавать только в 2019-м.

F-35A — самая облегченная и дешевая версия данного истребителя, рассчитанная на массовый экспорт. Эти самолеты уже состоят на вооружении ВВС Австралии (две единицы), Италии (ожидается поступление и версии F-35B), Нидерландов и Израиля (F-35I — модификация F-35A со значительным количеством бортового оборудования собственного производства). Один такой истребитель собственной сборки имеется в распоряжении Японии. Еще один зарубежный оператор F-35, Великобритания, в данный момент тестирует F-35B.
11.01.2018
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Австpалия
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Истребитель 5 поколения

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