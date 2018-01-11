Российский "Энергомаш" признался в глубокой зависимости от США
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Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Ведущий российский производитель ракетных двигателей, химкинское НПО "Энергомаш", признал сильную финансовую зависимость от американских заказов. Об этом в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.
"Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное — госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK", — сказал он.
По словам Арбузова, предприятие заключило контракты по 2019 год включительно и обсуждает поставки на последующие годы. "С учетом цикла изготовления мы находимся в активной фазе переговоров с компаниями Orbital ATK и ULA. Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия", — отметил руководитель предприятия.
После отказа США от закупок РД-180 и РД-181 в "Энергомаше" надеются на рост внутренних заказов, прежде всего для разрабатываемой средней ракеты "Союз-5" (создаваемые агрегаты РД-171МВ) и носителей семейства "Ангара" (двигатели РД-191).
"Помимо того, мы не прекращаем поиск новых зарубежных партнеров, ведем разработки новых двигателей для перспективных средств выведения", — отмечает Арбузов.
По его словам, в настоящее время Китай "создает двигатель, близкий по своим характеристикам к российскому РД-180". "Энергомаш" допускает сотрудничество с Поднебесной "в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, консультаций в решении возникающих проблем".
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11.01.2018
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