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Генштаб рассказал подробности об атаковавших базы России в Сирии дронах

12.01.2018 Ведомости 100 0
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БЛА сирийских боевиков
БЛА сирийских боевиков.
Источник: Министерство обороны РФ

Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА), использовавшиеся для атаки на российские военные объекты в Сирии, были запущены из одной точки примерно в одно время, сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба России Александр Новиков.


Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на российские базы в Сирии. Десять БПЛА приближались к авиабазе Хмеймим, еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.


По словам Новикова, отразить атаку террористов позволили системы противодействия ударным беспилотникам. Дроны, использованные при атаке на российские авиабазы, были заранее запрограммированы на полет и сброс боеприпасов, что «исключало постановку помех системам их управления», добавил Новиков. По его словам, комплектующие для таких беспилотников находятся в свободной продаже, но их изготовление требует специальной подготовки.

По данным Генштаба, раньше боевики использовали кустарно произведенные беспилотники. Однако в середине 2016 г. у них появились квадрокоптеры зарубежного производства.


«Появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах», — цитирует Новикова «Интерфакс».


Он отметил, что раньше террористы использовали дроны в основном для воздушной разведки, отмечались лишь единичные случаи их применения для нанесения удара.
11.01.2018
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Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА

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