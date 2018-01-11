Росэлектроника разработала навигационную станцию для высокоточной хирургии
|
|
Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех закончил разработку первой в России навигационной станции для высокоточных хирургических операций. В настоящее время собрана установочная опытно-промышленная партия оборудования, поданы документы в Росздравнадзор для регистрации. Планируется, что в течение 2018 года станции пройдут клинические испытания в медицинских организациях.
Разработка, выполненная московскими АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» и АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», (входят в Росэлектронику), призвана повысить качество проведения сложных хирургических вмешательств, сократить время операций, а также вероятность врачебной ошибки.
Принцип действия навигационной хирургической станции основан на построении обобщенной 3D-модели, которая формируется на базе комплексных данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента, после чего осуществляется привязка тела пациента к обобщенной 3D-модели. Станция позволяет отслеживать инструмент в хирургической ране с выводом на мониторы с функцией touch.
Навигационные системы используются при хирургических вмешательствах, требующих повышенной точности, в частности, трепанации черепа, иссечении злокачественных и доброкачественных образований внутри черепной коробки, санации эпи- и субдуральных гематом, а также в ходе пункционной биопсии.
Разработка Росэлектроники по техническим характеристикам соответствует лучшим иностранным образцам, а в части программного обеспечение превосходит ряд из них. При этом, по предварительным оценкам, российская станция обойдется потребителям значительно дешевле аналогов. На сегодня интерес к ней проявляют специалисты ряда крупных клиник, в том числе зарубежных.
«Иностранное медоборудование, на наш взгляд, имеет необоснованно высокую стоимость. Концерн «Вега», используя свой технологический задел, готов предложить разработки, не уступающие по качественным характеристикам аналогам, но с совершенно прозрачным ценообразованием. Мы готовы полностью удовлетворить потребность российского рынка в таких системах и сократить затраты клиник на их закупку и обслуживание», - заявил генеральный директор АО «ИМЦ «Концерна «Вега» Александр Кулиш, комментируя разработку.
|
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.04.2014 Ростех создал холдинг в области автоматизированных систем управления и связи
21.12.2017 Росэлектроника запустит первое в России производство медицинских игл
15.12.2017 Росэлектроника разработала нейрогарнитуру для людей с поражением нервной системы
21.11.2017 Виктор Кладов: мировой рынок для Ростеха не сжимается, есть новые центры роста
19.07.2017 На базе концерна "Вега" будет сформирован Дивизион разведывательно-информационных систем
26.10.2016 За пять лет на инновационное развитие Росэлектроники будет направлено более 190 млрд.руб.
14.10.2016 "Россия не может позволить себе не иметь своей операционной системы"
11.08.2016 "Это вопрос выживания"