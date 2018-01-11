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Росэлектроника разработала навигационную станцию для высокоточной хирургии

12.01.2018 ОАО «Росэлектроника» 181 0
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Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех закончил разработку первой в России навигационной станции для высокоточных хирургических операций. В настоящее время собрана установочная опытно-промышленная партия оборудования, поданы документы в Росздравнадзор для регистрации. Планируется, что в течение 2018 года станции пройдут клинические испытания в медицинских организациях.


Разработка, выполненная московскими АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» и АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», (входят в Росэлектронику), призвана повысить качество проведения сложных хирургических вмешательств, сократить время операций, а также вероятность врачебной ошибки.


Принцип действия навигационной хирургической станции основан на построении обобщенной 3D-модели, которая формируется на базе комплексных данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента, после чего осуществляется привязка тела пациента к обобщенной 3D-модели. Станция позволяет отслеживать инструмент в хирургической ране с выводом на мониторы с функцией touch.


Навигационные системы используются при хирургических вмешательствах, требующих повышенной точности, в частности, трепанации черепа, иссечении злокачественных и доброкачественных образований внутри черепной коробки, санации эпи- и субдуральных гематом, а также в ходе пункционной биопсии.


Разработка Росэлектроники по техническим характеристикам соответствует лучшим иностранным образцам, а в части программного обеспечение превосходит ряд из них. При этом, по предварительным оценкам, российская станция обойдется потребителям значительно дешевле аналогов. На сегодня интерес к ней проявляют специалисты ряда крупных клиник, в том числе зарубежных.


«Иностранное медоборудование, на наш взгляд, имеет необоснованно высокую стоимость. Концерн «Вега», используя свой технологический задел, готов предложить разработки, не уступающие по качественным характеристикам аналогам, но с совершенно прозрачным ценообразованием. Мы готовы полностью удовлетворить потребность российского рынка в таких системах и сократить затраты клиник на их закупку и обслуживание», - заявил генеральный директор АО «ИМЦ «Концерна «Вега» Александр Кулиш, комментируя разработку.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ИТ
Медицина

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